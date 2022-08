Nem újítják fel a siófoki stadiont - Nincs rá pénz

"A kormány egyes (sportfejlesztési/felújítási) előirányzatok tekintetében zárolást rendelt el. A korábban a siófoki futball stadion fejlesztésére biztosított és az önkormányzat számlájára át is utalt pénzt most zárolták" - tudatta a napokban az immár sportügyekben is eljáró honvédelmi minisztérium illetékes államtitkára, Schmidt Ádám Siófok polgármesterét.

A fejlemények nyomán a projekt előkészítésére eddig elköltött összegen kívül megmaradt -egyébként milliárdos nagyságrendű- pénzt, rövidesen vissza kell utalni az államkasszába. "Ebben a helyzetben nem volt váratlan és bizonyos szempontból tán meg is értem..." - tette hozzá Dr. Lengyel Róbert bejegyzésében.

A lépés valóban nem a semmiből jött, hiszen a kormány már májusban bejelentette, hogy 1200 milliárd forintnyi kiadáscsökkentésről döntött, melyek nagy része az állami beruházások elhalasztásában nyilvánul meg. Ilyen volt eddig például a Fertő-tó mellett megvalósuló projekt befagyasztása és felülvizsgálata, vagy nemrég a Székesfehérváron bejelentett beruházás-elhalasztás is.

