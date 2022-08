Beszánt egy sor állami céget Lázár János minisztériuma

A Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztériumban megszületett a döntés arról, hogy – várhatóan az idei év végével – felszámolják a tárca alá tartozó nagy állami vállalatok többségét - értesült a Telex.

A portál írása szerint a megszüntetett cégek között olyan társaságok vannak, mint az útépítéseket kivitelező NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vagy a stadionokat fenntartó BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

A lap forrásai szerint valószínűleg már 2023-tól megszűnik az összes nagy állami cég, amely szervezetileg az Építési és Beruházási Minisztérium alá tartozik.

Kivétel ez alól a Magyar Közút azon egyszerű oknál fogva, hogy az ottani feladatok jó része (úthálózati nagyberuházások kivitelezése, közúthálózat karbantartása) és a több mint 6500 fős dolgozói állomány nem olvasztható be a minisztériumba.

Megmaradnak még az olyan projektcégek is, amelyek egy konkrét feladat menedzselésére jöttek létre (mint például a Fertő tavi beruházást lebonyolító társaság).

Az önállóan működő társaságok beszántásának indoka a lap forrása szerint a párhuzamosságok megszüntetése, valamint az, hogy önálló építési minisztériummal már nincs rá szükség, hogy külön-külön cégeknél legyenek az egyes projektek és feladatkörök.

A Telex arról is ír, hogy még folyamatban van azon beruházások listájának kialakítása, amelyeket a kormány felfüggeszt. A minisztériumi munka még nincs abban a fázisban, hogy ki lehessen jelenteni, mely beruházások kerülnek előre vagy hátra a fontossági listán - írta a portál. Mintegy 10 ezer milliárd forintnyi projektről van szó, ennek kb. a fele az, ahol már elkezdődtek a munkálatok, így biztosan megépül, a maradék, felfüggesztett tervnél pedig a tárca feladata fontossági sorrendet felállítani, majd az egyes projektek elindítását bevinni a kormány elé javaslatként.

A lap megkereste az érintett tárcát is, ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy az elsődleges feladatuk most nem az intézményrendszer kialakítása, hanem az új, az állami beruházások rendjét mindenre kiterjedően szabályozó kerettörvény megalkotása, amin jelenleg is dolgoznak.

„Az őszre elkészülő, majd szakmai, társadalmi és politikai vitára bocsátott új szabályrendszer úgy kezeli – esetleg változtatja meg – majd az intézményi struktúrát, hogy az a felesleges párhuzamosságok kizárása mellett, a legalkalmasabb legyen a beruházások átlátható, gazdaságos és magas szakmai színvonalon történő megvalósítására” – tették hozzá.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi