Kanadában terjeszkedik egy okosotthon-rendszereket fejlesztő magyar cég

Kanadában terjeszkedik az okosotthon-rendszereket fejlesztő magyar Chameleon Smart Home Zrt., amely a napokban három torontói toronyházban kialakított mintalakásában tette elérhetővé a 2021-es Dubaji Világkiállításon bemutatott megoldásait.

A platformfüggetlen okosmegoldásokat fejlesztő és telepítő cég tervei szerint 2024 végéig több mint ezer torontói lakásban helyezi működésbe az otthonok okoseszközeinek irányítására, valamint a társasházi funkciók és szolgáltatások vezérlésére egyaránt alkalmas rendszerét.

A cég által kínált okosotthon-rendszer Kanadában is újdonságnak számít, ugyanis az alkalmazással a lakás okoseszközein kívül, a társasházi funkciók és szolgáltatások is egy helyről irányíthatók. A felhasználók így a víz- és áramfogyasztás mérése, az árnyékolás, a világítás, az audioeszközök, a nyílászárók, a hűtés vagy a fűtés vezérlése, illetve automatizálása mellett az alkalmazással szabályozhatják többek között a lépcsőház hűtését, fűtését, kezelhetik a kaputelefont, a garázskaput, de az applikációval időpontot is foglalhatnak a társasházban működő szolgáltatókhoz, sőt, közösségi autótöltő és -kölcsönző szolgáltatásokat is elérhetnek.

