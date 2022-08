A dráguló rezsi miatt hagyhatnak fel a home office-szal az irodisták

Portfolio 2022. augusztus 15. 11:45

A rezsicsökkentés módosításával az irodai munkavégzés még azok számára is vonzóbbá válhat, akik eddig folyamatosan otthonról dolgoztak. A következő hónapokban azonban nemcsak a munkavállalók, hanem a munkáltatók is igyekeznek majd csökkenteni az energiafelhasználásukat, így az energiahatékony irodaházak felértékelődnek majd. A szolgáltatott irodák iránt is várhatóan megnövekszik a kereslet, mivel a bérleti díjba foglalt üzemeltetési költségek révén pénzügyileg stabilabb lehetőséget tudnak nyújtani a bérlőknek – derül ki a New Work elemzéséből.