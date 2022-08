A mai energiaárak mellett is megéri még a home office?

A KKV-szektor körében magas a beruházási, befektetési kedv, ami sok esetben az ingatlanpiacon csapódik le - mondta el a Millásreggeli Négyzetméter című műsorában Kovács András, az Indotek Group értékesítési igazgatója. A szakember többek között a KKV szektor szereplői előtt álló kilátásokról és az ingatlanpiacon elérhető beruházási lehetőségekről beszélt, de röviden kitért az emelkedő energiaárak irodai munkavégzésre gyakorolt hatására is.

A KKV-szektor kilátásai és lehetőségei az ingatlanpiacon 2022-ben címmel adott interjút a Millásreggelinek Kovács András, az Indotek Group értékesítési igazgatója. A szakértő elmondta, hogy a piac szereplői közül mindenki a legjobb helyét keresi a pénzének, és itt nem csak a hozamokra, hanem a befektetés biztonságára, annak a garanciáira is gondolhatunk. A vállalkozókra jellemző, hogy gondolnak a jövőre pénzügyi szempontból is, és szeretnék biztos helyen tudni a megtakarításaikat.

Kovács András Indotek Group, Sales Director Kovács András az Indotek Group értékesítési igazgatója. 2002-óta dolgozik az ingatlan szakmában, elismert nemzetközi és multinacionális nagyvállalatoknál, illetve irányította saját vállalkozásait. Kar Tovább … Tovább Kovács András az Indotek Group értékesítési igazgatója. 2002-óta dolgozik az ingatlan szakmában, elismert nemzetközi és multinacionális nagyvállalatoknál, illetve irányította saját vállalkozásait. Kar

Véleménye szerint a KKV-szektor szereplői számára a tőzsdei befektetés sem rossz választás, de az ingatlanberuházás több előnnyel járhat és több lehetőséget is tartogat, mivel az ingatlanok az üzemeltetésen és a költségeken túl nem igényelnek olyan jelentősebb idő-, energia- és figyelemráfordítást, ami elvenné a vállalkozó idejét és energiáját az alap üzleti tevékenységétől.

Bár kisvállalkozások esetében gyakoribb az ingatlanok bérlése, a mostani feltételek mellett megfelelőbb lehet az, ha a vállalkozás saját ingatlanba költözik, a piacon ugyanis jelenleg olyan finanszírozási lehetőség is elérhető, amivel akár 10 éven belül megtérülhet a befektetés - vélekedett a Kovács András. Mivel a törlesztőrészlet a bérleti díjnál alacsonyabb, a futamidő végén pedig egy saját ingatlan áll rendelkezésre, a vállalkozás akár duplán is jól járhat egy saját ingatlannal – tette hozzá.

Property Investment Forum 2022 Kovács András is előadója lesz a szeptember 15-i Property Investment Forum 2022 konferenciának. Részletekért kattints!

A KKV-szektor számára július 1-től ismét elérhetővé vált egy kedvező konstrukció, a Széchenyi Beruházási Hitelprogram, amely lehetőséget biztosít a KKV-szegmens számára a szerződéskötésre és az ideálisabb ingatlanbefektetésre. A Széchenyi hitelt ugyanis évi fix 1,5 százalékos kamattal, 10 éves futamidőre, 400 millió forint összegig lehet felvenni a szektor képviselői számára.

Az emelkedő energiaárak okozta nehézségek kapcsán a magasabb rezsiárak az ingatlan bérlésétől vagy saját irodaház üzemeltetésétől függetlenül is megjelennek a vállalkozások működésében. A bérleti vagy vételi díj szempontjából a költségek viszont változatlanok maradnak, hiszen bérlés esetén a rezsiköltségeket az ingatlantulajdonosok az esetek többségében áthárítják a bérlőkre. A vállalkozásoknak, akik ezt meg tudják engedni és az üzletmenete is lehetővé teszi, éppen ezért ma már jobban megéri ingatlant venni, mint bérelni, ami a pénzromlás egyre gyorsuló ütemét nézve is előnyösebb megoldás lehet a KKV-szektor szereplői számára - hívta fel a figyelmet a szakértő.

Kovács András szerint, ha az inflációt nézzük, akkor egy saját tulajdonú ingatlan esetében – ha például végfelhasználóként vagyunk jelen az épületben – a pénzromlást is ki tudjuk védeni. Akárcsak bérbe adás esetén, hiszen az éves indexálás attól is függ, hogy milyen pénznemben van a bérleti díjunk. A tapasztalatok egyre inkább azt mutatják, hogy a home office kiüresedő kérdéssé válik az irodapiacon, és a hangsúly a hibrid megoldások irányába tolódik, de nagy kérdés lesz az, hogy az energiaárak jelenlegi alakulása hosszú távon milyen hatással lesz az otthoni munkavégzésre.

Címlapkép forrása: Getty Images