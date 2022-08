Ebből a listából válogathat a kormány, hogy melyik beruházásokat halasztja el

Parlamenti válaszában tette közzé Lázár János a kiemelt állami beruházások teljes listáját - a lista azért fontos, mert ezen beruházásokból fog válogatni az állam, hogy melyeket is fogja elhalasztani. Az elhalasztandó beruházások felől Vadai Ágnes, országgyűlési képviselő érdeklődött az építési és beruházási miniszternél a keddi ülésen.

"A beruházások felülvizsgálatával kapcsolatos munka jelenleg is zajlik. A polgármesterekkel, országgyűlési képviselőkkel és az érintettekkel való egyeztetés folyamatos" - válaszolta Lázár János Vadai Ágnesnek, aki azt kérdezte a minisztertől, hogy mikorra tudják áttekinteni, mely beruházásokat állítja le a kormány. Az ellenzéki képviselő a kiemelt állami beruházások listájára is kíváncsi volt. A Parlament oldalára feltöltött válaszban Lázár János közzé is tette a 117 elemű listát.

A kiemeltté nyilvánított állami beruházások listája. A képen csak az első pár elem látható, a teljes, 117 elemű lista a fenti linken érhető el.

A miniszter válaszában a fővárosi projektekre is kitért: "biztosíthatom róla, hogy a fővárosi beruházások felülvizsgálata is el fog érkezni abba a stádiumba, hogy Főpolgármester úrral is érdemben tudunk majdegyeztetni."

A hosszú listáról azonban nem lehet bármelyik elemet elhalasztani. Technikailag persze igen, azonban Gulyás Gergely annak idején jelezte, hogy a már megkezdett beruházásokat az eredeti tervek mentén befejezik, azokat nem halasztják el.

Nagy kérdés azonban, hogy mit is jelent pontosan a "megkezdett" kifejezés. A már magasépítési szakaszban lévő projektek bizonyára mindenképp ide tartoznak, de kérdés, hogy azon beruházásoknál ahol még csak a földmunka vagy még csak a tervezési előkészítés van folyamatban, azok ide sorolhatóak-e.

Az építőipar mindenesetre ennek köszönhetően (hogy csak a meg nem kezdett projekteket halasztják el), nem fogja hirtelen behúzni a satuféket, ahogy attól korábban tartani lehetett. A jelenlegi projektek még kifutnak, azok még évekig biztosítják a bevételeket, azonban az éppen befejezett fejlesztések helyét újak egy ideig most nem fogják átvenni, ami mindenképp lassuláshoz fog vezetni - összeomláshoz azonban aligha.

Címlapkép: Getty Images