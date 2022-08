Sokkal több embert érint a rezsicsökkentés módosítása, mint azt korábban mondták: új felmérés látott napvilágot

A magyar kormányzat 2022 júliusában energia-vészhelyzetet hirdetett, és egyben bejelentette, hogy augusztus 1-jétől változnak - a mintegy egy évtizede hatályos - „rezsicsökkentés” szabályai. Az intézkedés mindenekelőtt a villamosenergia és a földgáz lakossági felhasználóinak egy részét, továbbá például az önkormányzatokat és a mikrovállalkozásokat érinti. A GKI, a Masterplast Nyrt. támogatásával készült felmérésében azt vizsgálta meg, hogy mekkora részét érintheti a társadalomnak az emelkedő rezsi, illetve ennek hatására hányan, milyen jellegű felújításokat terveznek.

A kormány által meghatározott fogyasztási szintekig („az átlagos fogyasztó szintjéig”) a rezsicsökkentett árak fennmaradnak, az e feletti fogyasztás után azonban „lakossági” piaci árak (valójában a kormány rendeleteiben meghatározott árak) kerülnek kiszámlázásra. A villamosenergia esetében az eddigi ár marad érvényben évi 2523 kWh mértékig. A gáz esetében az eddigi kedvezményes díjszabás évi 1729 m3, azaz 59 132 MJ értékig marad meg. (A küszöbértéket mérési pontonként, azaz felhasználási helyenként határozzák meg.) A villamosáram limit feletti fogyasztása esetén a fogyasztói ár 70,1 Ft/kWh lesz (az eddigi kedvezményes ár 36 Ft/kWh volt). A gáz esetében az átlagfogyasztás feletti ár szeptember végéig 747 Ft, ezt követően december végéig 767 Ft lesz köbméterenként, az „átlagfogyasztás” alatt marad 102 Ft/m3.

Limit feletti fogyasztás esetén tehát a villany ára a duplájára, a gáz ára pedig hét és félszeresére emelkedik. Ezzel Magyarországon véget ért az olcsó lakossági energia kora.

Mindemellett kétségek merülnek fel az energiabiztonságot illetően is. Az orosz-ukrán háborús konfliktus során az orosz részről alkalmazott „politikai” árak, illetve a gázszállítás, mint politikai fegyver alkalmazása miatt az elkövetkező időszak kockázatokkal és bizonytalanságokkal terhes. Az alapvetően megváltozott magyarországi helyzet, a durván növekvő energiaárak és ellátási kockázatok a fogyasztókat hármas kihívás elé állítják. Egyrészt a lakosság jelentős részénél előtérbe kerülnek az energiával való takarékoskodás defenzív módozatai: a világítás és az elektromos, valamint gázüzemű készülékek korábbinál takarékosabb működtetése. Másrészt lehetséges az alternatív fűtési módok szélesebb körű terjedése (például részbeni vagy teljes áttérés a fával való tüzelésre), harmadrészt a lakóingatlanok energiahatékonyságát növelő beruházások is lendületet kaphatnak – hiszen a rezsicsökkentés szabályainak kormányzati átírása ezeknek a beruházásoknak a megtérülési mutatóit jelentősen javította. A lakásszektor energiahatékonyságának javítása, a lakóingatlanok fűtéséhez, működtetéséhez felhasznált energia csökkentése már csak azért is időszerű, mert a hazai viszonyok egyáltalán nem kedvezők. Átfogó adatok e téren nem érhetők el, de a lakóingatlanállomány minőségének állapotára vonatkozóan információt az ingatlanok használatbavételekor, adásvételekor, illetve bérbeadásakor kötelezően kiállítandó energetikai tanúsítványok megoszlása adhat. A 2016 és 2021 között kiadott több mint 900 ezer darab energetikai tanúsítvány alapján a lakóingatlanok energetikai minősége lesújtó:

a teljes lakásállomány közel kétharmada a korszerűnél rosszabb energetikai besorolással rendelkezik.

A felmérésről

Az elemzett lakossági minta - szerkezetét illetően - a főbb szociológiai változókra nézve reprezentatív. A felmérés során választ adó háztartások 63,3%-a családi házban, 15,9%-a panellakásban, 19,3%-a pedig tégla építésű társasházi lakásban élt. A lakóingatlanok alapterületi megoszlása szerint a felmérési mintához tartozó háztartások 18,1%-a 51 négyzetméter alatti, 53,9%-a 51 és 100 négyzetméter közötti, 24,7%-a 100 négyzetméter feletti területű lakásban él.

A Technológiai és Ipari Minisztérium információi szerint „az áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti, a gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból, 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti, de a Habitat for Humanity becslése szerint a gáznál a fogyasztók harmada, az áramnál akár minden második család túllépheti a kedvezményes fogyasztási határt. A tanulmányban elemzett felmérés eredményei szerint

a megkérdezettek 66%-a gondolja úgy, hogy a rezsicsökkentési szabályok módosítása érinteni fogja családját.

26%-uk várhatóan nem lesz érintett és további 8% azok aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni erre a kérdésre. A kétharmad közeli érintettségi arány jóval nagyobb, mint a témába vágó legpesszimistább szakértői becslés.

A rezsicsökkentés szabályainak módosítása várhatóan érinti-e az önök háztartását? (%) Igen Nem Nem tudja/Nem akarja megmondani Családi házak 77 17 6 Panellakások 43 45 12 Tégla építésű társasházi lakások 51 39 10 51 nm alatti lakóingatlanok 50 38 12 51-100 nm közötti lakóingatlanok 66 27 7 101-150 nm közötti lakóingatlanok 80 17 3 150 nm feletti lakóingatlanok 84 14 2 Budapest 56 34 10 Megyei jogú városok 50 40 10 Egyéb városok 72 22 7 Községek 76 17 7 18 év alatti gyermeket nevelők 74 19 7 Gyerektelenek 63 29 7 Összesen 66 26 8 Forrás: a GKI felmérése

Tehát a rezsiemelés hatásai a legnagyobb arányban várhatóan a családi házak és az átlagosnál nagyobb alapterületű lakóingatlanok lakói, illetve a kisebb városokban és községekben élők, valamint a gyermeket nevelők számára lesznek érzékelhetők. A panellakásban élők kisebb aggodalmát feltetőleg a távfűtési díjak egyelőre változatlan szabályozása magyarázza.

Forrás: a GKI felmérése

A rezsicsökkentéssel való érintettséggel számoló háztartások 42%-a havonta 20 ezer forintnál kisebb tehernövekedésre számít. További 26%-uk számít 21 és 40 ezer forint közötti és 22%-uk 40 ezer forint feletti költségemelkedésre. Minden tizedik háztartás bizonytalan e tekintetben (vagy nem akart adatot közölni).

A rezsiemelést várhatóan elszenvedő és a valószínű költségemelkedést számszerűsíteni képes válaszadók átlagosan havi 27 ezer forintos rezsiemelkedésre számítanak.

(Összehasonlításképpen, a kormányrendeletben szereplő átlagfogyasztó a rezsiemelés előtt az áramért havi 7570, a földgázért 14700 forintot fizetett. E két tétel összege havi 22270 forint.) A családi házakban élő érintettek havi átlagban 30 ezer forint körüli többletteherrel számolnak, míg a társasházi lakásokban élők 17-17 ezer forintosra. A várható költségemelkedés párhuzamosan nő a lakóingatlanok alapterületével: az 51 négyzetméter alatti lakásokban élők átlaga havi 19 ezer forint, a 150 négyzetmétert meghaladó ingatlanok lakói esetében pedig 37 ezer forint. A kisebb városokban és községekben lakók átlaga 28-29 ezer forint, a nagyvárosiaké 22-23 ezer forint. A 18 év alatti gyereket nevelő családok átlagértéke 30, a gyerekteleneké 25 ezer forint.

Az energiamegtakarítást célzó beruházásokra vonatkozó lakossági szándékok

A 2022. augusztus első felében megszervezett lakossági felmérés eredményei szerint a háztartások 6,5%-a biztosan, 13,4%-a valószínűleg még az idén energiamegtakarítást célzó felújítást tervez (vagy legalábbis belekezd ebbe). A jelenlegi szabályozás szerint az idei év végéig még elérhetők az Otthonfelújítási program forrásai. Az esetleges hosszabbításról (még) nem született kormányzati döntés, bár szakmai szervezetek sürgetik ezt. 2023-ban tervez korszerűsítést a háztartások 5,1%-a biztosan és 20,2%-a valószínűleg. Az idén és jövőre korszerűsítést tervezők csoportja között jelentős az átfedés („a lakóingatlanok felújítását csak elkezdeni lehet, befejezni nem”). Az idén korszerűsítést tervezők 70%-a jövőre is folytatná e tevékenységet, a 2023-ban korszerűsíteni szándékozók 60%-a már idén is mozgolódna.

Forrás: a GKI felmérése

2022 júliusában is folyt lakossági lekérdezés. Egy hónappal ezelőtt a lakosság 4%-a szeretett volna biztosan és 15,7%-a valószínűleg felújítani/korszerűsíteni. Az idén december 31-éig tervezett lakossági akciók említési gyakorisága ugyan nem sokat változott júliushoz képest, de ez utóbbi felmérés vonatkozó kérdésének rövidebb időtávja és korlátozottabb felújítási köre miatt megállapítható, hogy az elmúlt egy hónapban érdemben erősödött az energiakorszerűsítési szándék. Ez részben az első sokk okozta „pánikreakció” következménye is lehet. A rezsicsökkentés szabályainak módosításából adódó valódi költséghatás vélhetően sokak számára csak egy hosszabb időszak elteltével lesz nyilvánvaló. Az esetleges energiamegtakarító beruházások megtérülésével kapcsolatos információk rendelkezésre állása, illetve az ezek alapján meghozott döntések ezért időigényesek. A felmérés fontos üzenete, hogy a kapott válaszok alapján 2023-ban a lakosság beruházási szándékai várhatóan tovább erősödnek.

Szokás szerint a legaktívabbak a családi házak lakói: idén 26, jövőre 32%-uk készül (biztosan vagy valószínűleg) korszerűsítésre. A társasházi lakások lakói körében ugyanezek az arányok 9-10, illetve 13-14%. Az alapterület növekedésével párhuzamosan erősödik a korszerűsítési szándék. Az 51 négyzetméter alatti ingatlanban lakók körében a fenti két adat 11% (2022-ben) és 16% (2023-ban). Az 51 és 100 négyzetméter közötti ingatlanok esetében ugyanez a két szám rendre 17 és 22%, a 101 és 150 négyzetméter közöttiek esetében 33 és 38%, míg a 150 négyzetméter felettiek esetében 40 és 47%. A saját besorolásuk szerint a rezsiemelkedés érintettjei sokkal aktívabbak lesznek (23 és 30%), mint az ezáltal nem érintettek (15 és 18%). Érezhető továbbá a települési lejtő hatása (a legaktívabbak várhatóan a községi lakosok lesznek) és az életkori hatás is (a fiatalabbak nagyobb körben terveznek korszerűsítést, mint az idősebbek).

*Több válasz is megjelölhető volt, így a válaszok említési gyakoriságának összege nagyobb, mint 100%., Forrás: a GKI felmérése

Ha összevetjük a júliusi és az augusztusi felmérések adatait arról, hogy milyen konkrét energiamegtakarítást szeretnének a válaszadók elérni, érdekes képhez jutunk. A tetőfelújítás-szigetelés, az árnyékolástechnikai feladatok és az égéstermék-elvezető építése-korszerűsítése esetében a jelen felmérés során az előző havi válaszok köszönnek vissza, de egészen más a helyzet a többi feladat esetében.

A külső nyílászárók cseréje júliusban minden ötödik felújítást tervező háztartást érdekelt, augusztusban már minden negyediket. Ez a feladattípus a családi és panelházak lakói körében valamivel népszerűbb, mint a tégla építésű társasházak lakói körében. A fűtési rendszer kialakítása-korszerűsítése iránt júliusban minden negyedik korszerűsítésre törekvő háztartás érdeklődött, augusztusban már minden harmadik. A hőszigetelési munkák (homlokzat, lábazat, aljzat és födém hőszigetelése) iránti érdeklődés egy hónap alatt megduplázódott – júliusban csak minden hatodik korszerűsítésre készülő válaszadó említette ezt, augusztusban már minden harmadik. A hőszigetelési feladatok a családi és panelházak lakói körében sokkal népszerűbbek, mint a tégla építésű társasházak lakói körében. A napkollektor, a napelemes rendszer telepítése, cseréje esetében az érdeklődés valósággal robbant: míg júliusban a korszerűsítést tervezők 16%-a szeretett volna ilyen akcióba belevágni, addig augusztusban már csaknem 40%-uk. E feladat említési gyakorisága értelemszerűen a családi házak esetében kiugró, illetve a kisebb városokban és a községekben nagyobb jóval a mintaátlagnál.

„A rezsicsökkentés szabályainak megváltoztatása felnyitotta a lakosság szemét a valós energiaköltségekkel kapcsolatban és egy nagyon pozitív, tudatos gazdálkodás felé tereli az egyéni döntéseket. Jelentősen nőtt az érdeklődés az online felületeken a szigetelőanyagok iránt és az építőanyag kereskedők is erős vásárlói aktivitást tapasztalnak. Erős őszi szezonra számítunk, de a teljes magyarországi lakásállomány újraszigetelése az előttünk álló évekre is várhatóan jelentős keresletet generál. A hazai építőanyag kereskedők és gyártók megfelelő készletekkel, felkészülten várják a szezont és általános áremelési hullámra sem kell számítania a lakosságnak az idei évben.” - mondta el Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke.

A rezsicsökkentés szabályainak módosítása tehát egyrészt érezhetően ösztönző hatást fejt ki az energiamegtakarítást célzó korszerűsítésekre, másrészt drámaian módosította a lakosság által elvégeztetni tervezett korszerűsítési feladatok szerkezetét.

A lakóingatlanok korszerűsítésének finanszírozási forrásai

Az energiamegtakarítást célzó beruházások finanszírozásában a saját forrás, azaz a saját megtakarítás szerepe meghatározó. (Ez a hasonló korábbi megkérdezések során sem volt másképp, s annyiban természetes is, hogy a gyakorlatban az összes többi forrás igénybevételéhez is szükség van saját megtakarításra.) Az idén vagy jövőre korszerűsítést tervezők mintegy 60%-a saját megtakarításait (is) hasznosítaná. Minél nagyobb lakásban lakik valaki, annál valószínűbb, hogy saját forrásra is számít: az 51 négyzetméter alatti lakóingatlanban élők mintegy harmada, a 150 négyzetméter felettiben lakók bő 70%-a használná fel saját megtakarításait. A családi házakban lakók szignifikánsan magasabb arányban használnának saját forrást (65%-uk), mint a társasházi lakók (szűk 50%-uk).

Lényegében minden nyolcadik válaszadó bankhitel felvételét jelezte, illetve tervezi ezt. Összességében nem túl népszerű ez a finanszírozási forma, dacára annak, hogy elérhetők kedvezményes kamatú konstrukciók is. Az egyéb (munkahelyi, rokoni, baráti) hitelek szerepe még kisebb.

*Több válasz is megjelölhető volt, így a válaszok említési gyakoriságának összege nagyobb, mint 100%., Forrás: a GKI felmérése

Az energetikai korszerűsítések finanszírozásában igen jelentős az állami támogatások szerepe: lényegében minden negyedik háztartás szeretne az Otthonfelújítási programban részt venni, és ugyancsak a felújítást tervezők mintegy negyede szeretne egyéb pályázatok révén állami támogatáshoz jutni. Természetesen a két csoport között átfedés is van: az Otthonfejújítási programban részt vevők csaknem harmada egyéb állami forrást is igénybe venne, míg az egyéb állami pályázatokon indulni szándékozók negyede az Otthonfelújítási programban való részvételt is megcélozná. Az állami támogatás a családi házban, illetve panelben élők számára valamivel vonzóbb, mint a tégla építésű társasházai lakásban lakók számára. Az Otthonfelújítási program az 50 év alattiak körében jóval vonzóbb lehetőség, mint az 50 év feletti lakosság körében. Az egyéb állami támogatások esetében nem érvényesül ez az „életkori lejtő”.

Az állam felelőssége a magyarországi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésében

A magyarországi lakásállomány jelentős része elöregedett, s nem megfelelő műszaki állapotú. Ez közismert tény. Az elmúlt négy-öt évben becslések szerint évente 150-200 ezer lakás esett át jelentős felújításon és korszerűsítésen – ezek elég alacsony számok a 4,2 milliós teljes lakásállományhoz viszonyítva. Amint a korábbiakban láttuk, a lakóingatlanok energia-hatékonyságára vonatkozó adatok is kedvezőtlen képet mutatnak. Az elmúlt tíz év, a „rezsicsökkentés évtizede” olyan gazdasági környezetet teremtett, ahol az energia-megtakarítást célzó korszerűsítések megtérülési lehetőségei nem voltak éppen kecsegtetők. Minthogy azonban a rezsicsökkentéshez való ragaszkodás a kormányzat elsődleges politikai prioritása volt, ebben alapvető változás nem történt. Ugyanakkor a kormány felismerte ezt a „róka fogta csuka” helyzetet (a rezsicsökkentés nem ösztönzi az energiamegtakarító beruházásokat, de erősen hozzájárul a politikai stabilitáshoz) és állami támogatások osztogatásával próbálta ösztönözni az energia-hatékonyság javítását. Ennek legismertebb példája az Otthonfelújítási program, de számos kisebb, célzott támogatási pályázat is megjelent az utóbbi években (ilyen volt például az Otthon melege program). A fentiekben láttuk, hogy az állami források szerepe a lakóingatlanok korszerűsítésének finanszírozásban meghatározó. A felmérés során az államnak a lakáskorszerűsítési piacon betöltött jövőbeni szerepéről alkotott lakossági véleményekre is rá rákérdeztünk.

Forrás: a GKI felmérése

A kapott válaszok alapján Magyarországon társadalmi konszenzus van arról, hogy az államnak a jövőben is támogatnia kell(ene) a lakóingatlanok energia-felhasználásának csökkentésére irányuló lakossági beruházásokat. Ezzel a megkérdezettek kétharmada teljes mértékben, további egyötödük jórészt egyetért. Ez így összesen hétnyolcados többség. E téren nincs jelentős különbség a válaszadói csoportok között, az egyetlen figyelemre méltó fejlemény az, hogy a legfiatalabbak (azaz a 30 év alattiak) körében „csak” 72% helyesli az állami támogatásokat, a többi korcsoportban ez az arány 90% feletti.

