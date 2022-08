A középkorúak körében is egyre jobban terjed a közösségi együttélés

Nemcsak a fiatalok, de az idősebbek körében is egyre gyakoribbá válik a közösségi együttélés Nagy-Britanniában - írja a G7.hu . Bár Magyarországon ez még nem gyakori életforma, a gazdasági és közösségi szempontok miatt a jövőben nálunk is felerősödhet ez a fajta gyakorlat, különösen az elszálló energiaárak okozta rezsiköltségek növekedése miatt.

Leginkább az egyetemisták, vagy a fiatal munkavállalók kapcsán szokott felmerülni a közösségi lakhatás, amikor többen összeállnak annak érdekében, hogy egy lakást olcsóbban bérelhessenek ki, csökkentve ezzel a havi kiadásokat. Nagy Britanniában viszont az idősebb korosztály körében is terjedni kezdett ez a lakhatási forma, aminek egyrészt közösségi, másrészt anyagi okai vannak.

Egy BBC cikk szerint Nagy-Britanniában egyre több ötven év feletti van fent azokon a lakótárskereső oldalakon, amelyeknek a célja, hogy közösen bérelhető lakást találjanak az érdeklődők. Bár legnagyobb számban még mindig 35 év alattiak regisztrálnak ezeken a platformokon, minden tizedik lakótárskereső már a 45-65 év közötti korosztályból kerül ki, ráadásul az ő számuk emelkedik a leggyorsabban.

A folyamatot a brit társadalom általános öregedése mellett a növekvő ingatlanárak magyarázzák, amik a lakbérekben is egyre inkább megjelennek. Ennek hatására sokan idősebb korukban sem tudják egyedül kifizetni egy teljes lakás bérleti díját, így ez a megoldás egyfajta kényszert is jelent.

Másrészt viszont ez egy jó megoldás a magány ellen is. Az anyagi szempontok mellett tehát sokaknál a szociális tényező is szerepet játszik a döntésben. Az energiaárak emelkedése mindenesetre a rezsiköltségekben is megjelenik, így ez a trend várhatóan a következő években még tovább fog erősödni. Bár Magyarországon ez a folyamat még gyerekcipőben jár, nálunk is terjed a cohausing, amiről nemrég a 444.hu is beszámolt.

Címlapkép forrása: Getty Images