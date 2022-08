Fontos törvényt módosított a kormány: újabb haladékot kaptak a lakásépítők

Ugyan eredetileg már július elseje óta nem lehet Magyarországon BB-nél alacsonyabb energetikai besorolású lakásra használatba vételi engedélyt kiadni, most a kormány mégis visszakozott és még két évvel kitolta a szigorítás határidejét - vette észre a bank360.hu egy múlt heti kormányrendeletben. A döntés több szempontból is fejvakarásra adhat okot.

Még két évig nem kötelező BB-s lakást építeni

Az eredeti terv szerint már 2021. január 1-től szigorodott volna az új építésű lakásokra vonatkozó energiahatékonysági követelmény, ezt azonban többször kitolva, végül 2022. július 1-től vezették csak be. A törvény értelmében egyszerű bejelentés esetén csak olyan új építésű lakás kaphatott használatba vételi engedélyt, melyek legalább BB-s (azaz közel nulla energiaigényű) besorolással rendelkezett.

A jogszabály azonban ebben a formájában csak másfél hónapot volt érvényben, ugyanis a múlt hét keddi közlönyben megjelent intézkedés értelmében az előírást csak 2024. június 30-tól kell alkalmazni.

Ez azt jelenti, hogy addig BB-nél rosszabb besorolású lakóingatlanra is lehet használatba vételi engedélyt szerezni. A haladék függetlenül attól is él, hogy mikor kezdték a kivitelezést.

Miért is furcsa az a visszakozás?

A döntés különösen érdekes annak fényében, hogy az Európa-szerte elszabadult energiaárak és a csökkentett rezsi részleges megszüntetése miatt sokkal inkább az alacsonyabb energiafelhasználás felé kellene terelni a lakáspiacot. Az utóbbi időben a projektek legnagyobb része már egyébként is teljesítette a szigorúbb követelményt, az idei év első felében átadott lakások 10-20 százaléka maradt csak el ettől.

Nem egyértelmű tehát, hogy milyen célok vezérelték a kormányt a döntés meghozatalakor, ugyanis, ha csak néhány, már folyamatban lévő projekt miatt született az intézkedés, akkor bőven elég lett volna akár csak év végéig, vagy legfeljebb egy évvel hosszabbítani, így viszont egy akár most induló fejlesztés is beleférhet az ismételten kitolt határidőbe.

Nem egyértelmű továbbá az sem, hogy ez az intézkedés hogyan lesz összeegyeztethető Lázár János szeptemberben érkező óriás-törvénycsomagjával, mellyel a tervei szerint új világ érkezik az építőiparban. A csomagról sokat egyelőre nem tudni, azonban Lánszki Regő építészeti államtitkár, országos főépítész korábban egy interjúban elmondta, jövőre már nem lehet majd olyan házat építeni, amely csak fogyaszt és nem termel.

Ugyan a BB besorolásnak sok kritériuma van, azt nehéz látni, hogy ez a szabály hogyan lesz összeegyeztethető a nem kötelező BB tanúsítvánnyal.

Annak fényében is érdekes a döntés, hogy a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely belengetett egy új hitelprogramot, mellyel az alacsony energetikai hatékonyságú lakások építését (illetve a korszerűtlenek felújítását) segítenék - részleteket viszont nem árult el. Ha ezt a kijelentést összepárosítjuk azzal, hogy korábban mind az MNB, mind a kormány jelezte, hogy megvan a szándék a nagy sikerű ZOP folytatására is, akkor azt látjuk, hogy a kormányt azért mégis csak érdekli a lakásállomány fenntartható megújítása. Ennek tükrében fejvakarásra adhat okot, hogy most mégis visszakoztak a szigorítástól.

Ráférne a lakásállományra a frissítés

A hazai lakásállományra egyébként is ráférne a frissítés ilyen téren, hiszen történetesen borzalmas állapotban vannak az ingatlanjaink.

A legtöbb lakás CC besorolású, az átlag azonban az FF minősítés, de sajnos így is rengeteg otthon van, ami ez alatt található. Tóth Csaba, az OC Investment Solutions Értékbecslés és Energetikai Tanúsítás üzletág vezetője két éve még arról nyilatkozott a Portfolio-nak, hogy

A MAGYARORSZÁGON TALÁLHATÓ MINTEGY 4,4 MILLIÓ LAKÓINGATLAN KÉTHARMADA ENERGETIKAI SZEMPONTBÓL ELAVULTNAK TEKINTHETŐ,

a családi házak körülbelül 80%-a nem, vagy nem megfelelően hőszigetelt, így azok energiaigénye indokolatlanul magas.

