Öt négyzetméternél is kisebb lakást adtak bérbe, kiakadt rajta az önkormányzat

MTI 2022. augusztus 24. 15:14

A francia fővárosban rengeteg elfogadhatatlanul kicsi lakást adnak ki, most viszont egy szélsőséges eset az ottani önkormányzat figyelmét is felkeltette. A Le Parisien című lap számol be egy hajmeresztő esetről, ahol egy pincér havi 550 euró (226 ezer forint) bérleti díjat fizet egy 4,7 négyzetméteres "lakásért". Hasonló esetekkel viszont Budapesten is találkozhatunk.