Lázár János elmondta, milyen beruházásokat dob ki a kormány

Lázár János építésügyi miniszter a Tranzit Fesztiválon tartott előadást szombaton, ahol a 444.hu beszámolója szerint beszélt az aktuális energiapiaci helyzetről, a tervezett beruházásbefagyasztás, és elhalasztás részleteiről, valamint a Paks 2 projektről.

A miniszter kitért arra a portál tudósítása szerint, hogy Orbán Viktor azzal bízta meg, hogy vizsgálja felül a beruházásokat. Magyarország ugyanis pénzszűkében van, elfogytak a források, a kamatok emelkednek, ami jelentős plusz terhet jelent, valamint finanszírozni kell a rezsicsökkentést, ami ezer milliárdos tétel az egekben lévő energiaárak miatt. Emellett elmondás szerint prioritást élvez a hadsereg fejlesztése a jelenlegi körülmények között.

Feladatáról úgy szólt: nagy munka, 10 ezer milliárdnyi állami fejlesztés zajlik, magyar és európai közpénzből, ezeket kell áttekinteni egyesével. „Pénzügyileg szűk a cipő, ezért tartalékot kell képeznie az országnak” - mondta Lázár, aki szerint a megkezdett fejlesztéseket befejezik, torzó nem marad, de új fejlesztéseknél a következő években nem lesz egyetlen kapavágás sem.

Elárulta, hogy eddig 2100 milliárd forintnyi beruházás megfogását sikerült elérni, főként közinfrastruktúra fejlesztések, az általa felsorolt példák alapján.

Zalaegerszeg-M7-es összekötő: 360 milliárd forint, kuka; Esztergom-M1-es összekötő: 380 milliárd forint, kuka; Bicske-Budapest között az autópálya hatsávosítása, kuka

- fogalmazott a politikus.

Arról is beszélt, hogy nem lesz pénzt a Testnevelési Egyetem újabb, 100 milliárdos fejlesztésére sem. Utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy számos olyan ígéret volt, amire nem volt valós fedezet, voltak eleve túlvállalások. Később kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy halasztják a Nyugati pályaudvar környékének megújítását is, de az állatkert Biodómját be akarja fejezni, mert ez egy fantasztikus ötlet, ráadásul nem maradhat torzón.

A tárcavezető kritikus hangot is megütött a kormány politikájával szemben, amikor a portál tudósítása szerint azt mondta, hogy vannak kudarcai is ennek a kormányzásnak. Kiemelte:

az, hogy Paks 2 jövőre nem termel áramot, ez ősbűn, a legsúlyosabb kormányzati hibák egyike.

Lázár szerint napi szinten kellett volna kontrollálni ezt a projektet, hogy ne csúszhasson meg ennyire. Ha lenne jövőre Paks 2, nem lennénk kiszolgáltatva a világpiaci árnak.

Arról is beszélt, hogy a magas energiaárak miatt fel kell készülni arra, hogy több önkormányzat nem tudja majd finanszírozni az intézményei fenntartásához szükséges rezsi költségét, így múzeumok, sportcsarnokok, uszodák lehetnek zárva.

A teljes videó itt megnézhető:

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd