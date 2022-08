Sosem látott válság felé robog a világ, pedig hatalmas összegek állnak rendelkezésre a megelőzéséhez

A globális felmelegedés elleni harcból mindenkinek ki kell vennie a részét - és itt most nem megint a közemberekre akarjuk hárítani a felelősséget, hanem a vállalati szektorra és az államra. A felmelegedés megfékezése érdekében jelentősen fel kell pörgetni a klímával kapcsolatos beruházások mértékét, a magánszektorban pedig hatalmas összegek állnak rendelkezésre, amit csak fel kéne szabadítani. Az összegek felszabadításában az IMF szerint is megkülönböztetett szerepe van az államnak, aminek egyre inkább be kell emelnie a fenntarthatóságot a gazdaságpolitikába. Hogy pontosan miként is lehetséges mindez - főleg napjaink válságos időszakában - arról a Sustainable World 2022 konferencia első szekciójában lesz szó részletesen.