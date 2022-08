Így halad a Citadella felújítása - Videón a projekt

Javában zajlik a Gellért-hegy tetején álló erőd megújítása, ami a ZÁÉV és a Market Építő Zrt. munkájával születik újjá. Mostanra elkészült az első restaurált falszakasz is a rondella északi oldalán - írja a Magyarépítők , aki most egy videót is megosztott a munkálatokról.