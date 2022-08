Kamatkörnyezet, elöregedés és az e-kereskedelem: tényezők melyek hosszú távon alakítják az ingatlanpiacot

Emelkedő kamatkörnyezet, lassan alkalmazkodó lakásállomány és megváltozó preferenciák: csak néhány tényező abból, melyek hosszú távon alapvetően formálhatják majd a fejlett országok – köztük Magyarország – ingatlanpiacát. Az emelkedő kamatok elsősorban a lakáspiacon fejt ki komoly hatásokat (amik azonban több okból kifolyólag közel sem lesznek olyan súlyosak), míg például az e-kereskedelem előretörése a kereskedelmi ingatlanok piacán fejt ki jelentős hatásokat. Tovább szemezgetünk az OECD lakásadózási jelentéséből.

Hiába a kamatemelés, ennyit még bír a lakosság

Mint azt jól tudjuk, véget ért a 2010-es évek második felét jellemző alacsony kamatok és alacsony infláció kora. A központi bankok szerte a világon elkezdték behúzni a féket és kamatemelésekkel, mérlegcsökkentéssel próbálnak küzdeni az elszálló infláció ellen. Miközben a gazdaságot a monetáris politika szigorodása (normalizálódása) mellett az energiaválság és az élelmiszerárak emelkedése is sanyargatja, a lakáspiacot hosszú távon talán mégis inkább az előbbi érinti jobban.

Az emberek fejében még élénken él a 2008-as válság élménye, miszerint a magas kamatszint hirtelen nagy instabilitáshoz tud vezetni. Ez bizonyos esetekben valóban így lenne, azonban – ahogy azt már sokszor megírtuk – manapság sokkal egészségesebb hitelkörnyezetben érik a lakosságot a magasabb kamatok. A lakáshitelek esetén ma már sokkal elterjedtebb a fix kamatozás, Magyarországon például közel 0 az új változó kamatozású hitelek aránya, miközben a lakosság az emelkedő finanszírozási költségeket is jobban ki tudja gazdálkodni. 2020-21 során a legtöbb OECD országban a háztartások nagyobb megtakarításokat tudtak felhalmozni, amiből a hiteleiket is könnyebben tudják finanszírozni.

Az OECD összegzése szerint az alacsony adósságszolgálati ráta, a magas háztartási megtakarítások és a fix kamatozású jelzáloghitelek elterjedése csökkentheti a monetáris helyzet változásaival szembeni sebezhetőséget.

Az átlagos adósságszolgálati arány a hosszú távú trendek közelében vagy alatta marad, és jelentősen alatta marad a kritikus aránynak.

A helyzet értelemszerűen az alacsonyabb jövedelmű hiteleseket érinti nehezebben, akiknek nem lesz olyan egyszerű kigazdálkodni a magasabb törlesztőket. Őket több országban is – és Magyarországon is – hitelmoratórium védi, azonban ezek kifutásával realizálódhat a probléma.

Itthon a kamatstop intézménye is védi a lakosságot azonban, ha ez kifut, úgy hatalmas plusz teher szakadhat a háztartások nyakába – ahogy ezt alább is írtuk.

A lakáskínálatnak alkalmazkodnia kell a változó kereslethez – Covid és a rövid távú kiadás

A lakások élettartama meglehetősen hosszú, így nem csoda, hogy a kínálat csak nagyon lassan tud alkalmazkodni az új trendekhez. Az OECD országokban a lakásállomány negyede 1945 előtt épült, felük pedig 1980 előtt. Ugyanakkor a digitalizáció és a technológiai változások, a népesség elöregedése, a klímaváltozás és legutóbb a COVID-19 világjárvány hosszú távon alapjaiban változtathatja meg a háztartások és a vállalkozások igényeit, preferenciáit. Ezek a tendenciák várhatóan jelentős, bár néhány esetben bizonytalan hatást gyakorolnak az ingatlanpiacokra.

A Covid járvány például elterjedté tette a home-office intézményét, aminek köszönhetően az emberek inkább a nagyobb tereket kezdték keresni és elkezdtek kiköltözni a belvárosból (az, hogy ez a trend hosszú távon is fennmarad-e, kérdéses hiszen egyre többen térnek vissza az irodába a távmunkából). Hosszú távú tényezőként a rövid távú lakáskiadás (airbnb, booking) is tovább fogja formálni a lakáspiacot – elsősorban a bérleti szegmenset.

A rövid távú kiadás csökkenti a bérleti piac kínálatát, főleg olyan (belvárosi) helyeken, ahol már nem igazán tud bővülni a kínálat, ez pedig mind a bérleti díjakat, mind a lakásárakat feljebb hajtja

– a helyiek és a lakáskeresők kárára.

Elöregedés és klímaváltozás

Egy tényező, melyről kevés szó esik a lakáskeresleti preferenciák megváltozásában, az az elöregedés. A fejlett országok társadalmai (sajnos) egyre inkább elöregednek, ahogy az emberek (szerencsére) egyre tovább élnek, de közben egyre kevesebben is születnek. A jelenség fokozatosan alakítja át a kínálatot, de ugye lassú víz partot mos. Az idős emberek többnyire egyedül, vagy ketten élnek, ami a nagycsaládos háztartásokkal szemben a kisebb területigényeket jelent. Az idősek ráadásul közelebb is akarnak élni a szolgáltatásokhoz, így ők inkább költöznek be a városhoz.

A klímaváltozás hatásairól már rengeteget írtunk – főleg az utóbbi időkben – de a mivel a kérdés egyre aktuálisabb, sosem lehet elégszer elmondani. Globális szinten sok terület van, melyek lakhatatlanná válnak a felmelegedés és a tengerszint emelkedése miatt, míg más – eddig mondjuk fagyos – területek lakhatóvá válnak (ezek a hatások nagyobb országok esetében határon belüli vándorlás miatt fontosak lehetnek). Mindeközben helyben egyre inkább törekednünk kell az alacsony (vagy közel nulla) energiaigényű házak építésére, hogy ezzel is csökkentsük a kibocsátást (ennek nem kedvez a kormány újabb haladéka a BB-s lakások építése kapcsán).

Kereskedelmi ingatlanok és az e-kereskedelem

A klímaváltozás persze nem csak a lakásokat érintik, hanem a teljes épített környezetet – így a kereskedelmi ingatlanokat is, melyeknek szintén egyre fenntarthatóbbnak kell lenniük. A szegmenset azonban nem csak a klímaváltozás készteti átalakulásra, de például az e-kereskedelem előretörése is. Az elmúlt években – főleg a Covid járvány idején – turbó fokozatba kapcsolt az online kereskedelem növekedése: 2020-ban az e-kereskedelem részesedése az össz eladásokban az Egyesült Államokban 16%-ra, az Egyesült Királyságban 31%-ra, Kínában pedig 25%-ra emelkedett (a lezárások óta ez bizonyára normalizálódott valamennyire). Kutatások kimutatták, hogy az e-kereskedelem növekedése negatívan hat a kereskedelmi ingatlanok keresletére és csak jobban kiélezi a „prime” és a rosszabb lokációk kereslete közötti különbséget.

Az online vásárlás valószínűleg a jövőben velünk marad, hiszen a kényelmi funkciói időtállóak, ez azonban még közel sem jelenti a fizikai vásárlás végét. Az e-kereskedelmi trendek azt mutatják, hogy az online és a fizikai üzletek inkább kiegészítői egymásnak, semmint tökéletes helyettesítői, ezért a fizikai üzletek valószínűleg továbbra is létezni fognak.

Az e-kereskedelem növekedése továbbá a raktárpiacra is rányomja bélyegét. Az egyre rövidebb kézbesítési idők ígéretének (és igényének) megfelelően a raktárak egyre közelebb kerülhetnek a városokhoz (így a vevőkhöz), ami így főleg a "last mile” típusú logisztikai központok felértékelődéséhez vezethet.

