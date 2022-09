Üzemi területből turisztikai látványosság: már épül az új balatoni zsilip

A régi leeresztőzsilip bontásával és az üzemviteli épület szerkezetépítésével megkezdődött az új Sió-zsilip felújítása. A közel 19 milliárdos fejlesztés eredményeképpen javulnak a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás feltételei és a Balaton vízszintszabályozásának lehetősége.

A projekt során a Sió-csatorna is megújul, a mederkotrási munkálatok mellett a töltések és magaspartokat is átalakítják. A megnövekedett kapacitásnak és a csatorna árvízvédelmi töltésrendszerének magasításának köszönhetően zsilip biztonságosabban működhet, és az árvizekkel szemben is ellenállóbb lesz. A turisztikai látványoságként is működő zsilip várhatóan 2023 őszén készülhet el.

A projektről és a látványtervekről korábban az alábbi cikkünkben írtunk.

