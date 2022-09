Infláció, ESG és háború - ezek mozgatják most a régiós ingatlanpiacot

Elkezdődött a CEE Property Forum 2022, a Bécsben tartott ingatlanpiaci konferencia első előadásai során olyan témák kerültek elő mint a várható gazdasági kilátások és ezek ingatlanpiaci hatásai, az ESG szempontok retail piaci vonatkozásai, valamint az ESG-n belül a környezeti és társadalmi faktorok nehézségei és előnyei az ingatlanpiacon.

Infláció, ESG, és energia

- ezek lesznek a leggyakoribb kifejezések a konferencia közönsége szerint az egész napos szakmai esemény során.

Az égbe szökő infláció, az emelkedő kamatlábak, és az ukrajnai háború megkérdőjelezte Európa pandémia utáni gazdasági fellendülését. Mire számíthatunk az előttünk álló évben? Melyik közép-kelet-európai ország fogja jobban átvészelni a vihart, mint a többi? - ezekről a kérdésekről szólt Dr. Marcus Cieleback, Chief Economist, Investment Strategy & Research, Patrizia AG, előadása.

Mit látunk most? Az inflációval kapcsolatban azt, hogy a fő mozgatói azon szektorok, amelyek az energiaárakhoz is kapcsolódnak, így például a lakhatási és közlekedési költségek generálják. Az infláció mellett a kamatok is emelkednek, ami azért érintheti rosszul a piacot, mert az utóbbi években hozzászoktunk az olcsó finanszírozáshoz, azonban hosszabb távú kitekintésben még mindig nem számít kiugróan magasnak a kamatkörnyezet. Amit viszont eddig nem láttunk, hogy egyszerre szenvedett el értékcsökkenést a kötvénypiac és a tőzsde is - 2022 első félévében. Ez az a jelenség kihat az ingatlanpiaci döntésekre is. Sokkal óvatosabbak lesznek ugyanis az ingatlanpiaci befektetők, ha az említett két másik piacon is veszteséget könyveltek el. Ugyanakkor az infláció elleni védekezésre való igény, az ingatlanpiaci befektetések mellett szól.

A szakértő kiemelte azt is, hogy a tőkeerős ingatlanpiaci vásárlók kifejezetten izgalmas időszak elé nézhetnek. A jövőre vonatkozó piaci várakozások kapcsán pedig szó volt az építőiparról - ahol a cégek további áremelkedést várnak, különösen a holland, és osztrák piacokon, - valamint a gyártó cégekről, akik szintén emelkedésre számítanak. Tranzakciós volumenben a lakáspiac valamint a logisztikai ingatlanpiac volt kiemelkedő, ez a jövőben lehetőségeket tartogat a CEE régiónak, miközben a hosszú távon a kereskedelmi ingatlanpiac továbbra is vonzó befektetési termék maradhat.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Az ESG szemlélet formálja az ingatlanpiacot

Dr. Angelus Bernreuther, Head of Investor Relationship Management, Kaufland, többek között a kiskereskedelmi lánc ESG stratégiáját mutatta be. Ennek része többek között, hogy csökkentsék a műanyag-felhasználásukat, valamint meg is előzzék ezek használatát, de a termékek beszerzésénél is számos felelősségteljes lépést hoztak meg. A kiskereskedelmi lánc nemcsak a termékei, hanem az ingatlanjai építésén és üzemeltetésén keresztül is hatással van a környezetére, éppen ezért tartják előnyösebbnek a multifunkciós épületeket, amelyek a közösségre tudnak pozitív hatást gyakorolni, míg az üzemeltetés terén olyan technológiákat alkalmaznak, vezetnek be (led világítás, a retail egységek tetejére telepített napelemek) ami energiahatékonyság szempontjából tesz a környezetért.

Az ESG szempontok ingatlanpiaci vonatkozásairól volt szó a konferencia egyik délelőtti panelbeszélgetése során. Úgy tűnik, hogy ma már minden, a jövőbiztos befektetési stratégiákról szóló vita ezzel a három betűvel kezdődik. Paul Toyne, Practice Leader Sustainability, Grimshaw, a beszélgetés moderátora arról kérdezte a résztvevőket, hogy egyáltalán miért érdemes ezzel foglalkozniuk a cégeknek, milyen előnyökkel jár, hogyan lehet mérni a hárombetűs keretrendszer társadalmi tényezőkre vonatkozó lábát.

Egyelőre földrajzi különbség is van az ESG szempontok alkalmazásában, Németországban például már kötelező, míg a CEE régióban Erwin Hanslik MRICS, Partner and CEE Head of Real Estate, Taylor Wessing, azt látja, hogy még nem veszik ennyire komolyan, inkább előnynek számít, ha a szereplők odafigyelnek ezekre a szempontokra.

Susanne Eickermann-Riepe FRICS, Chair, RICS European World Regional Board, elmondta, hogy az RICS-nek nagy felelőssége van abban, hogy útmutatást adjanak azon ingatlanpiaci szereplők számára, akik szeretnék a napi működésükbe - legyen szó értékbecslésről, fejlesztésről, stb. - implementálni az ESG szempontokat. A fejlesztőknek fel kell készülnie arra, hogy nem fognak építési engedélyt kapni, nem fognak finanszírozáshoz jutni, ha erre nem figyelnek. A befektetőknek is meg kell értenie, és meglátni azt a hozzáadott értéket, amit az ESG-nek az 'S', vagyis a társadalmi szempontjai adni tudnak. Ezek közé tartozik, hogy egy adott ingatlanpiac cég milyen wellbeing szolgáltatásokat biztosít a munkavállalóknak, mennyire foglalkozik a dolgozói igényeivel, vagy akár, hogy a környékbeliekre milyen hatást gyakorol az üzletmenete. Az RICS-nél dolgoznak azon, hogy jobban lehessen mérni a társadalmi faktort.

Dr. Angelus Bernreuther, Head of Investor Relationship Management, Kaufland, az előadásban elhangzottakon túl kiemelte, hogy bár sokszor a környezeti szempontokkal foglalkozunk, az ESG társadalmi szempontjai azért érdekesek és azért fontos velük foglalkozni, mert sokkal nagyobb kihívás ennek a mérése, mint például a karbonkibocsátással vagy egyéb mérőszámokkal kifejezhető környezeti szempontok meghatározása.

Adam Targowski MRICS, Group Head of ESG, CTP, elmondta, hogy rákárfejlesztőként és eszközkezelőként több területen tudják beépíteni a környezeti szempontokat. Lényeges például, hogy az építkezéseken fenntartható építőipari anyagokat használjanak. Nemcsak az irodai munkavállalóknál küzdenek a cégek azzal, hogy nehéz munkaerőt találni, a logisztikai szegmensben is felmerül ez a probléma, így az a befektetési döntés, hogy fejlesszék-e a munkakörnyezetet már nem arról szól, hogy megéri-e vagy sem, hanem arról, hogy e nélkül nem garantálható a működés, az üzletmenet fejlődése.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Finanszírozási stratégiák egy bizonytalan világban

Az ingatlanfinanszírozási kérdéseket is számos tényező befolyásolja, az infláció, az emelkedő kamatkörnyezet mellett a háború és ennek hatásai még mindig a piaci szereplők feje felett lebeg, miközben a zöld törekvések is alakítják a bankok döntéseit. A konferencia finanszírozásáról szóló beszélgetésében több szó esett a háború jövőbeli lehetséges hatásairól. Ariel Ferstman, Chief Financial Officer, GTC elmondta, hogy nem szerencsés az a helyzet, hogy az emberek hozzászoktak a háborús szituációhoz. A piacok sokszor úgy viselkednek, mintha ez egy helyi geopolitikai krízis lenne Ukrajnában, és ez nem lenne kihatással más piacokra. Hatalmas cégek továbbra is érzékeny helyzetben vannak, arra figyelnek, hogy nehogy a rossz oldalra álljanak ebben a konfliktusban.

Az ingatlanfinanszírozás kapcsán a szakértő később kiemelte, hogy az alternatív finanszírozás rendkívül drága most. Három éves előretekintésben azonban nem aggódna, a kamatok és az infláció is eléri a csúcspontját és lefelé veszi az irányt.

A következő 12 hónapban meg kell találnunk az egyensúlyt, kompromisszumra kell törekedni a bérlőkkel, tulajdonosokkal, az ingatlanpiac minden szereplőjével. A legnagyobb kihívás most a bizonytalanság.

- zárta gondolatait Ariel Ferstman.

Dieter Knittel, Head of CEE, pbb Deutsche Pfandbriefbank, a háború kapcsán hozzátette, hogy a nyugati és a CEE régiónak együtt kell kezelnie az ukrajnai bevándorlás kérdését, egy ilyen szintű együttműködés korábban elképzelhetetlen volt a két régió között.

A következő két év tele lesz kihívásokkal, de banki oldalról mindent megtesznek, hogy ne álljanak le az ingatlanpiaci tranzakciók. Dieter Knittel szerint az infláció a következő egy évben fog tetőzni, utána várható a csökkenés. A gyakrabban finanszírozott eszközök között jelenleg a logisztikai ingatlanokat, valamint a vegyesen logisztikai és irodai ingatlaneszközöket említette a szakértő. Hannes Wimmer, Executive Director, Loan Syndication, Erste Group Bank AG elmondta, hogy nem lát különösebb változást abban, hogy az Erste oldaláról másféle eszközöket finanszíroznának jelenleg. A következő egy évre vonatkoztatva a legfontosabb tennivaló, hogy nyitva tartsuk a piacokat, illetve, hogy a nehéz helyzet tudatában is a megoldásra törekedjünk.

Marius Persenea, Chief Operating Officer, IULIUS Company, szerint még egy darabig biztos, hogy velünk marad az infláció. Most látszik igazán, hogy fontos a projektfinanszírozásoknál, hogy diverzifikáltak legyenek a források. Kritikus továbbá az is, hogy milyen partneri kapcsolatokat alakítanak ki a piaci szereplők, a pandémia után is bebizonyosodott, hogy megérte kiállni a bérlők mellett, mert most növekvő keresletet érzékelnek tőlük. Nehéz lesz a következő időszak, de nem annyira mint amennyire félünk tőle.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio