Durván megdrágultak a részvények - Érdemes még beszállni?

Egyre többen aggódnak az amerikai tőzsdék túlértékeltsége miatt, legutóbb már az amerikai jegybank elnöke is arról beszélt, hogy magasak a részvényárak, a legendás befektetők, Warren Buffett pedig évek óta halmozza a készpénzt, mondván, hogy kevés a jó lehetőség a piacokon. Ha megnézzük a különböző értékeltségi mutatókat, valóban azt látjuk, hogy elszálltak a részvényárak, sőt, több mutató történelmi szinten tartózkodik. Bár ezek önmagukban nem jelentik azt, hogy érik a piacon egy kiadós esés, de együtt vizsgálva őket, eléggé egy irányba mutatnak.

Nem ördögtől való dolog csúcson venni részvényeket, de azért általában nehezebben veszik rá magukat a befektetők. Bár a történelmi csúcs nem feltétlenül jelent drága részvényárazást, valahol mégis van összefüggés a piaci rekordok és a magas értékeltségek között. Ugyan nem jelent azonnali korrekciót, amikor a szélesebb piacon feszítetté válnak az értékeltségek, a befektetők hajlamosak óvatosabb üzemmódba kapcsolni, és érzékenyebbé válni a lefelé mutató kockázatokra.

Igaza van, számos mérőszám szerint a részvényárak meglehetősen magasan értékeltek

- hangzott el Jerome Powell, a Fed elnökének szájából egy Rhode Island-i Providence-ben tartott beszéde során. Amikor már a jegybankelnök is arról beszél, hogy magasan vannak árazva a részvények, a befektetők joggal aggódhatnak. Powell azért hozzátette, hogy "ez nem a fokozott pénzügyi stabilitási kockázatok időszaka", de azért nem árt résen lenni.