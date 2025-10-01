Durván megdrágultak a részvények - Érdemes még beszállni?

Nem ördögtől való dolog csúcson venni részvényeket, de azért általában nehezebben veszik rá magukat a befektetők. Bár a történelmi csúcs nem feltétlenül jelent drága részvényárazást, valahol mégis van összefüggés a piaci rekordok és a magas értékeltségek között. Ugyan nem jelent azonnali korrekciót, amikor a szélesebb piacon feszítetté válnak az értékeltségek, a befektetők hajlamosak óvatosabb üzemmódba kapcsolni, és érzékenyebbé válni a lefelé mutató kockázatokra.
Igaza van, számos mérőszám szerint a részvényárak meglehetősen magasan értékeltek
- hangzott el Jerome Powell, a Fed elnökének szájából egy Rhode Island-i Providence-ben tartott beszéde során. Amikor már a jegybankelnök is arról beszél, hogy magasan vannak árazva a részvények, a befektetők joggal aggódhatnak. Powell azért hozzátette, hogy "ez nem a fokozott pénzügyi stabilitási kockázatok időszaka", de azért nem árt résen lenni.
