Az irodába járunk majd melegedni? - Így látják a helyzetet a szakértők

Property Ivetsment Forum 2022 konferencián az IBM technológiai előnyeiről tartottak előadást a szakértők. Az elődast követő panelbeszélgetésben az irodapiac jövőjéről beszélgettek a meghívottak.

A Portfolio által rendezett Property Ivetsment Forum 2022 konferencián tartott előadást Jakubik Gábor, a B+N Referencia Zrt. értékesítési igazgatója és Kubicsek Tamás, az IBM CEE Ipar 4.0 megoldás vezetője. Az előadás témája a BIM alapú digitalizált létesítménygazdálkodás volt. A BIM azaz Épületinformáció-modellezés egy olyan háromdimenziós digitális tervezési folyamat amely során a tervezett épület egészét és a későbbi működési folyamatokat is elemezni lehet.

Jakubik Gábor elmondta, hogy miért nőtt meg jelentősen az elmúlt pár évben a technológia iránti érdeklődés, és milyen előnyei vannak a BIM modelleknek. A szakember szerint régen is voltak adataink, ma azonban használni is tudjuk őket, ezért jött létre az igény az olyan technológiák iránt, mint a BIM. A B+N munkatársa szerint a BIM egy egysége platform ami rengeteg integrációs lehetőséget rejt például az okos épületek számára.

Property Investment Forum 2022 Jakubik Gábor, forrás: Portfolio/Mónus Márton

Kubicsek Tamás összefoglalta a technológia által jelentett jól definiálható, mindenki számára releváns előnyöket. A szakember elmondta, hogy BIM segítségével, számos hétköznapi feladat automatizálható, ilyen például a tárgyalótermek foglalása, a parkolóhelyek felosztása, az irodahasználati szokások monitorozása vagy az irodán belüli költözések menedzselése. Ezek azért lehetségesek, mert a BIM nem csupán a tervezésben segít, a rendszer manuálisan és automatikusan is frissíthető, így átfogó információkat képes nyújtani az adott iroda aktuális állapotáról, és az épületben történő folyamatokról.

Property Investment Forum 2022 Kubicsek Tamás, forrás: Portfolio/Mónus Márton

Az előadást követő panelbeszélgetés moderátora Kalaus Valter MRICS, a Newmark VLK Hungary ügyvezető partnere elsőként arról kérdezte a meghívottakat, hogy milyen változásokra számítanak az irodák piacán. Angel Gábor a Wing Zrt. irodaprojektekért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy nagy változások előtt áll a piac, alapfeltétel lesz rugalmasság és hatékonyság. "A bérlők együttműködésére is szükségünk lesz, hiszen nekik spórolniuk kell a használat során nekünk pedig korszerűsítenünk kell az épületeinket" - mondta a vezérigazgató-helyettes.

Barabás Géza, az S IMMO Hungary ügyvezető igazgatója elmondta, hogy értesítették az ügyfeleiket a várható árváltozásokról, és javaslatokat adtak a jövőre nézve, de ennek ellenére is attól tart, hogy csak az első számla megérkezése után fogják realizálni a helyzet súlyosságágát a bérlők.

A moderátor az energiaárakhoz kapcsolódóan megkérdezte a meghívottakat, hogy fontosabb lehet-e a jövőben egy iroda fenntartási költsége minden más szempontnál. Barabás Géza szerint a fenntartási költségek korábban is a fontos szempontok közé tartoztak, a jelenlegi helyzet azonban eredményezheti a B-kategóriás irodaházak értékesítésének nehezedését, hiszen ezeknek az ingatlanoknak a bevétele közel megegyező lehet a fenntartási díjukkal.

Property Investment Forum 2022, forrás: Portfolio/Mónus Márton

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közelmúltban rekord alacsony forint árfolyam jelentős kihívások elő állítja az euró alapú szerződéssel rendelkező bérlőket, abban azonban eltért a véleményük, hogy az új fejlesztések, vagy a felújítások lehetnek a következő időszak fókuszában. Angel Gábor szerint mindkét tevékenység ugyanolyan fontos lehet, míg Barabás Géza véleménye alapján a felújítások dominálhatnak.

A beszélgetés résztvevői és a moderátor is közös céljukként határozták meg a munkavállalók irodába való visszacsábítását. Egyetértettek abban is, hogy "az irodákba való tömeges visszavándorlás" nem várható, a jelenlegi helyzet mégis hordoz magában lehetőségeket a Covid előtti szokások megszilárdításához.

Egy új, 3D-s ingatlankeresési platform

Segal Motty, a Zoomlla by IN Group ügyvezető igazgatója előadásában egy ingatlankeresésre alkalmas digitális platformot mutatott be, amit azért hoztak létre, hogy lehetővé tegyék, hogy a cégek akár olyan helyzetekben is, amit a Covid teremtett, folytathassák a növekedésüket. Egy 3D-s technológia segítségével lehet távolról megismerni az ingatlanok tereit, belső elrendezését. A Zoomlla lakás megtekintésére is alkalmas, de van irodai funkciója is, ami segít a cégeknek irodaterületet bérelni, vagy kiadni. A platformon a bérlők, tulajdonosok, ügynökök mind 3D-ben látják ezeket az ingatlanokat, illetve az érdeklődők is sokkal részletesebben tudnak megismerkedni a belső tereket. "Az irodák esetében azt szeretnénk elérni, hogy átláthatóbb legyen a piac, - még a kihívások mellett is -, a Zoomlla segítségével így be lehet mutatni a teljes irodaépületet, de akár még a parkolóhelyeket is. A platformon létrehoztunk egy olyan lehetőséget is, amin keresztül meg lehet jeleníteni a közösség véleményét." - mondta el a bemutató közben az ügyvezető.

Property Investment Forum 2022, forrás: Portfolio/Mónus Márton

Az eseményről készült további cikkek alább olvashatók.

Címlapkép: Portfolio/Mónus Márton