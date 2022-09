Mi lesz a hazai lakásállománnyal ilyen energiaárak mellett?

Ha valaki rezsicsökkentési célból tervez felújítani, a legjobb, amit tehet, ha a hőszigeteléssel kezdi. Egy lakás energiafelhasználásának 71 százalékát a fűtés teszi ki, így egyáltalán nem mindegy, milyen a lakás szigetelése. Emellett viszont a belső hőmérséklet is számít, ha 1 fokkal csökkentjük a hőmérsékletet, azzal 1-3 százalékos rezsicsökkentés érhető el. Bár Magyarországon nem számottevő a légkondik használata, az Egyesült Államokban hasonló éghajlaton az épületek hűtése 12 százalékot tesz ki a teljes energiafelhasználásból. Éppen ezért az épület megfelelő árnyékolásával is sokat tehetünk az energiafelhasználás csökkentéséért. A fentiek mellett viszont az okosotthonos kialakítás is hozzájárul az energiafelhasználás optimalizálásához, egy ilyen rendszernek a kialakítása 8-9 ezer forint körül alakul négyzetméterenként – mondta el Rónai Balázs , az OOTT Okos Otthon társalapítója a Lakáskiállítás Megújuló Energia Workshopján. Ezt követően a szakértők arról beszéltek, hogy milyen hatással lesznek a megemelkedett energiaárak a lakosság életére.