Lázár János: a régi mindig szebb és jobb, mint az új

"A XXI. századi építészetnek nemzetinek kell lennie, a régi mindig szebb és jobb, mint az új." – jelentette ki Lázár János építési és beruházási miniszter Fertődön, az Esterházy-kastélyban rendezett III. Mőcsényi Mihály Kertművészeti és Kerttörténeti Konferencián. Az Építészfórum cikkéből kiderül, a tárcavezető azt is bejelentette, hogy a kormány ősszel az Országgyűlés elé terjeszti az új építésügyi koncepciót, amelyben külön fejezetet szentelnek a kulturális örökségvédelemnek.

A konferencia megnyitóján Lázár János építési és beruházási miniszter elmondta, hogy a területet felügyelő tárcavezetőként a posztmodern, kortárs építészet helyett a nemzeti építészet mellett áll ki. Ennek kapcsán nehéz vitákra számít a témában, de szerinte egy sarokpontja van a kormány álláspontjának: ami a II. világháború előtt, vagy a háború után a nemzeti építészet jegyében épült, az védelmet és támogatást igényel.

"A magyar kortárs kormányzati politika építészeti vonalában a réginek fontosabb szerephez kell jutnia, mint az újnak, mert első kötelességünk, hogy a régit helyre hozzuk, használatba és birtokba vegyük" – emelte ki a miniszter, aki szerint ez érvényes a kiürülő belvárosok védelmére ugyanúgy, mint a számos állami köztulajdonban lévő épületre.

Lázár János azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak építeni kell, hanem hasznosítani is, ennek érdekében nyitnak a magántőke felé is. "2030-ra Magyarországon el kell érni, hogy a műemlékek újjáépüljenek és megtalálják új funkciójukat, amihez új szabályozásra, új üzleti konstrukciókra, de elsősorban társadalmi támogatásra van szükség." – tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI / Vajda János