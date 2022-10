Óriási szélsőségek a budapesti újlakáspiacon - Íme a legolcsóbb és legdrágább lakások

Egy negyedév alatt 6,7 százalékkal nőtt a budapesti új lakások kínálati ára, elérve az 1,35 millió forintot négyzetméterenként. Az Eltinga szakértői által összeállított Budapesti Lakáspiaci Riport alapján ezúttal a budapesti újlakáspiac kerületi különbségeit és a fővárosi egyenlőtlenségeket mutatjuk be.

Míg egy évvel ezelőtt a fővárosi újlakáspiacon az átlagos négyzetméterár éppen csak átlépte az 1 millió forintot, addig mostanra elérte az 1,35 milliót, vagyis egy év alatt kiugróan magas, 33 százalék volt az áremelkedés.

Az áremelkedésben a dráguló alapanyagok és a dráguló munkaerő mellett az épületek komolyabb technológiai megoldásai is szerepet játszottak, azonban az árakat az összetételhatás változása is befolyásolta, vagyis az, hogy az olcsóbb környékeken kevesebb projektet indítottak a fejlesztők, így a drágább, elsősorban budai kerületek részesedésének növekedése felfelé húzta az átlagot.

A budai oldal kínálati szempontból frekventált kerületei jobban drágultak, mint az átlag, míg a pesti oldalon a XIII. és VIII. kerületek áremelkedése átlag alatti, a IX. és XIV. kerületeké pedig átlagos maradt.

Az idei nyáron egy átlagos budapesti új építésű lakás közel 97 millió forintba került.

A tavaszi nagyobb árkorrekciók, valamint a visszaeső kereslet hatására a lakások közel felénél nem változtattak árat a fejlesztők ebben a negyedévben, ahol viszont változtatás történt, ott szinte kivétel nélkül drágulás következett be: a tipikus áremelés összege 5 és 10 millió forint közé esett, de a lakások 13 százalékánál 10 millió forintnál is többel nőtt a vételár május óta. Emellett növekszik azoknak a fejlesztéseknek is a száma, ahol euróban rögzítik a vételárat.

Kerületi különbségek

Ahogy a korábbi években, úgy most is az I., a II., az V. és a XII. kerületek versengenek a legdrágábbnak járó címért. Ahogy tavasszal, úgy idén nyáron is a II. kerület került az élre, ott a mostani kínálatban közel 2,4 millió forintba kerül egy négyzetméter. A XII. kerületben is meghaladta a 2,2 millió forintot az átlag, míg az I. és az V. kerületben - szűk kínálat mellett - átlépte a 2 milliót.

Az átlagnál magasabb négyzetméterárak mérhetők még a VI., a XI. és a III. kerületekben, ahol rendre 1,8 millió, 1,5 millió és 1,4 millió forint körül alakulnak az átlagok. A korábbiaktól eltérően mostanra mindössze öt olyan kerület van, ahol még nem éri el az egymillió forintot az új lakások átlagos négyzetméterára. Ezek közül egyedül a XXIII. az, ahol a 900 ezret sem éri el, a főváros legolcsóbb kerületében fajlagosan 880 ezer forintért lehet új lakáshoz jutni.

Budapesti szélsőségek

Ahogy korábban írtuk, a mintegy 4000 elérhető budapesti új lakás átlagára eléri a 97 millió forintot, emögött azonban nagy eltérések láthatók. Az kijelenthető, hogy 30 millió forint alatt nem nagyon érdemes új lakást keresni, aki viszont a drágább kerületekben nézelődne, ennél sokkal mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. Nézzünk néhány érdekes számot!

a kínálat alsó 1 százalékának az átlaga 34 millió forint

a kínálat olcsóbbik felének az átlaga 62,5 millió forint

a kínálat mediánja 78,5 millió forint

a kínálat átlaga 97 millió forint

a kínálat drágábbik felének az átlaga 130 millió forint

a kínálat felső 1 százalékának az átlaga 538 millió forint

