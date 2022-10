Megkezdődött a siklóper

Megkezdődött a Gellért-hegyi sikló építése érdekében elindított bírósági per a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A jogi eljárást a beruházás megvalósítására vállalkozó Gellérthegyi SIKLÓ Kft. indította azzal a céllal, hogy a bíróság mondja ki, a Fővárosi Önkormányzat idén februárban jogellenesen kezdeményezte a Gellért-hegyi sikló megépítését célzó 2009-es szerződéstől történő elállását. A Gellért-hegyi sikló több mint egy évszázados terv, amely látványos és környezetbarát megoldással kapcsolná be az ikonikus városrészt Budapest közlekedésébe.

A perfelvételi tárgyalás megtartásával hivatalosan is kezdetét vette a Gellért-hegyi sikló építése érdekében indított bírósági per a Gellérthegyi SIKLÓ Kft., valamint a Főváros Önkormányzat és az I. Kerületi Önkormányzat között a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A jogi eljárás elindítását célzó keresetlevelet a Gellérthegyi SIKLÓ Kft. nyújtotta be azt követően, hogy a Fővárosi Önkormányzat minden közösen megszerzett engedélyt keresettel támadott meg és a Fővárosi Közgyűlés 2022. február 23-i határozata alapján döntött a Gellért-hegyi sikló beruházásról szóló, 2009 óta hatályos szerződéstől történő elállásának kezdeményezéséről is.

A Fővárosi Közgyűlés döntése következtében a siklóberuházás előkészítése megrekedt, és egyelőre lehetetlenné vált a kivitelezés elindítása. Ugyanakkor a Gellérthegyi SIKLÓ Kft. által indított jogi eljárás közvetlen tárgya nem egy esetleges kártérítési igény érvényesítése, hanem annak kimondatása, hogy a Gellért-hegyi sikló megépítéséről szóló szerződés tekintetében a Főváros elállásról szóló közlése nem tekinthető érvényesnek, azaz a szerződés jelenleg is hatályos. A sikló megépítésére létrehozott projekttársaság elsődleges célja pedig olyan feltételeket kialakítani, hogy megkezdődhessen a közlekedési és turisztikai beruházás az I. kerületben.

Kép forrása: MTI