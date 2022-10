Elérte legmagasabb pontját a Corvin-negyed legújabb irodaháza

Felkerült a szerkezetkész állapotot jelző bokréta a Corvin Innovation Campus irodaház második ütemére. A szinte teljesen érintésmentes kialakítású irodaház második fázisa 14 310 négyzetméter irodaterületet biztosít.

Tervek szerint halad a Corvin Innovation Campus kivitelezése, aminek finanszírozására idén tavasszal összesen 80 millió eurós hitelmegállapodást kötött a projektet fejlesztő Futureal és az Unicredit Bank. A kilenc szintes irodaház 16 650 négyzetméteres első üteme várhatóan még az év végéig elkészül, a pandémia ellenére már szinte teljesen kiadott épületrészbe jövő év elején be is költözhetnek az első bérlők. A második fázist előre láthatólag 2023 végén adják át.

Több mint tízszeressé emelkedtek az energiaárak, ami a vállalatok működése szempontjából kulcsfontosságú tényezővé változott. Mindeközben a lakossági rezsiköltség emelkedése az irodai dolgozók távmunkából való visszatérését gyorsíthatja fel a Futureal szakértői szerint. A Corvin Innovation Campust számos olyan technológiai megoldással szerelték fel, ami előnyt jelenthet az energiaköltség-érzékeny bérlők számára.

A Szigony utca, Tömő utca, Apáthy István utca, valamint Balassa utca találkozásainál fejlesztett irodaház a BREEAM fenntarthatósági elvárások szerint valósul meg. A komplexumot napelemekkel látják el, az épületben alacsony szén-dioxid kibocsátású okos parkolórendszert alakítanak ki, a parkolók legalább 10 százaléka elektromos töltőkkel lesz felszerelve. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek az emberközpontú WELL Building (WELL) szempontok és a zöld környezet kialakítására is, az épületet emelt számú biciklitárolóval, külön zuhanyzókkal és szekrényekkel szerelik fel, valamint kávézót és éttermet is kialakítanak benne.

A Futureal Stay Safe kezdeményezésének eredményeként a közös területek szinte teljesen érintésmentessé válnak. A látogatókat kártyaérzékelős automata ajtók és lámpakapcsolók, valamint a biztonságos távolságot jelző jelzések fogadják. Az átlagosnál nagyobb belmagasságú liftek a beléptetés alapján gombnyomás nélkül viszik fel a dolgozókat és vendégeiket a megfelelő emeletre, a mosdókat pedig ugyancsak érintésmentes öblítéssel, kézmosóval és szappanadagolóval szerelik fel.

Címlapkép forrása: Futureal