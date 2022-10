Nagy Márton: új állami lakáspolitika szükséges

A 2022 április 3-án megválasztott kormányban jelentős átalakulások történtek a minisztériumok szintjén, a kiemelt gazdasági jelentőséggel rendelkező, de korábban decentralizáltan képviselt hazai építőipar álma félig teljesült, Lázár János vezetésével létrejött az Építési és Beruházási Minisztérium. Az új minisztérium létrejöttét jól fogadta a piac, a munkát látványos lelkesedéssel kezdte meg a maroknyi szervezet, és intenzív országjárás és egyeztetések tucatjai után elindultak a bejelentések és a kommunikáció. Első körben szinte minden állami beruházás felkerült arra a listára, amit felfüggesztenek, majd szép sorban küzdötték vissza magukat a projektek, ám így is kb. 2500 milliárd forintnyi beruházás állhat meg. Torzó azonban nem marad, ez ígéret. De fontos lépés volt az Országos Építészeti Tervtanács megalakulásáról, amelynek működéséről Csepreghy Nándor, az ÉBM politikai államtitkára is árult el részleteket a Portoflio által szervezett Property Investment Forum konferencián, de a konkrét törvénymódosítások részleteit még mindenki feszülten várja. AZ ÉVOSZ szervezésében a mai Kormányzati Tájékoztató konferencián Koji László, az ÉVOSZ elnöke, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Lázár János építési és berhuzázási miniszter (az ő előadását egy külön cikkben tesszük közzé) ismertette a részleteket.

A bő esztendőket szűkek fogják követni, kezdte előadását az építőipar szereplői előtt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A ciklikusság és a kilengések ellenére az elmúlt 10 évben az építőipari felfelé húzta a GDP-t. A gazadasági nehézségek mellett a hazai lakáspiac és új lakás-építés siralmas helyzetét mutatta be részletesebben. Fájdalmasan kevés lakás épül Magyarországon.

Nagy Márton Magyarország Kormánya, gazdaságfejlesztési miniszter 2022-től gazdaságfejlesztésért felelős miniszteri posztot tölt be. 2020. június 15. naptól kezdődően miniszterelnöki főtanácsadói megbízást kapott a gazdaságpolitikai kérdésekkel kapcsolatos szem Tovább … Tovább 2022-től gazdaságfejlesztésért felelős miniszteri posztot tölt be. 2020. június 15. naptól kezdődően miniszterelnöki főtanácsadói megbízást kapott a gazdaságpolitikai kérdésekkel kapcsolatos szem

"Nem az a kérdés, hogy Németország recesszióba esik, hanem, hogy mikor és mennyi időre, ez a hazai gazdaságra is elkerülhetetlen hatással lesz. Az elmúlt 6-7 évben a beruházásokat egyértelműen az ingatlanügyek húzták, infrastruktúra, ipari épületek és lakóépületek. Megmaradnak a beruházások, de lassulás fog következni." - emelte ki a miniszter.

Az építőipar hivataosan 8%-át dolgoztatja a munkavállalóknak, de ez reálisan inkább 14-15%, vagyis a turizmus mellet ez az egyik legnagyobb foglalkoztató iparág, de mindenki munkaerőhiánnyal szembesül.

Lázár János előadásának beszámolóját az alábbi cikkben olvashatják

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 11. Lázár János: kész az új építési és beruházási kerettörvény

Hármas szorítóban az építőipar:

Emelkedő energia- munkabér és alapanyagköltségek

Dráguló finanszírozás

Elhalasztott állami beruházások

Az építőipar inflációja könnyen 30% fölé fut a következő hónapokban. Ez elsősorban az anyagköltségek emelkedés, de megjelenik a munkaerő költség is. A fixáras szerződések számára jelentős problémát jelentenek az elszálló energiaárak, az építőipari margin összefog szűkölni, az lesz csak a szerencsés aki kap egyáltalán megbízást.

"Nehéz ilyen környezetben tervezni" - állapítja meg a minsizter. Az alapanyagok rendkívül energiaintenzív termékek, bizonyos ágazatok le is állhatnak pl.: síküveg gyártás, kerámiatermékek, alapanagyahiány is lehet ezek miatt.

"A hitelpiac elesett, az elmúlt 20 évben nem volt ilyen, 2 számjegyű tartományban nincs hitelpiac." - hangsúlyozza Nagy. Forint piac nem létezik az építőipar számára, csak euró, a bankok szűkítik a hitelkínálatot. Az új szerződések értéke (vagyis a jövőbeli termelés) drasztikus visszaesést mutat, ami ijesztő lehet a szektor szereplői számára. Az elhalasztott állami beruházások nem működnek tovább motorként az iparág számára.

A piac ki fogja kényszeríteni az építőipar konszolidációját

Mire kell számítani?

Kevesebb piaci szereplő

Átalakuló piaci szerkezet

Méret-, munka- és energiahatékonyság

Magasabb arányú, jó energiatanúsítványú épület

Új lakáspolitika

jó lenne minden évben 20 000 új lakás, de a lakásmegújulás rátája "a béka segge alatt van", messze elmarad az EU átlagtól. Idén 17 000 új lakás épülhet meg, 2024-ben ez már várhatóan 10 000 alatt lesz. Egyedül 2020 ban tudtuk elérni a megújulási rátát, de ez kevés. Minden évben kell, nem 10 évente egyszer.

Mi kell ahhoz, hogy az építőipar 40 000 lakást építsen? Ez nem reális a következő években.

Szakmai helyzetkép

A miniszter előadása előtt még Koji László, az ÉVOSZ elnöke mutatott be egy átfogó helyzetképet az építőipar jelenéről és várható jövőjéről (amiben vannak borús képkockák). Ahogy kezdte "Helyzet van!".

2008 és 2013 között láttuk, hogy a kóklerek velünk maradtak, most is velünk maradhatnak. Egyértelmű, hogy jaz idei még ó év lesz, 4-5% al magasabb lehet idén a termelés mértéke, mint 2021-ben, többet fogunk teljesíteni, a folyóáras termelés akár 20%-kal is magasabb lehet, de emögött egy 20%-os infláció is van.

Koji László ÉVOSZ, elnök Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke, általános alelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kollégium Tovább … Tovább Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke, általános alelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kollégium

A technológiák újak, de így is jelentős költségek jelennek meg a 48%-os import kitettség miatt az alapanyagok szintjén, a gyengülő forint pedig méginkább megnehezíti az életet. A legnagyobb költség az élőmunka. 2022-ben a legnagyobb növekedés a személy jellegő költségekben voltak, nemzetközi piacon versenyzünk, nem engedhetjük meg, hogy az történjen mint 2008 ban – 35 000 szakmunkás vándorolt ki. Ez nem férhet bele.

"A hatékonysági mutatók a legcsúnyább számok. Az elmúlt évek extenzív növekedésével párhuzamosan nem volt fontos a hatékonyság. Az volt a mondás, hogy az építőipar nem pénzt hanem munkát kap. Aprózódott a szakma, 148 000 vállalkozás van, 6000 a kata törvény miatt megszűnt" - ismertette a számokat Koji.

Legfontosabb problémák:

Nincs elég szakmunkás + mérnök

A megrendelések hiánya

A forint gyengülés

Energiaárak

Piaci várakozások: