Újra kell osztani Budapestet – Egy új negyed születése zajlik

Ditróy Gergely 2022. október 12. 07:00

A budapesti irodapiac a maga immáron több mint 4 millió négyzetméterével egy érett, de még rengeteg fejlődési és fejlesztési potenciált tartogató piac. A kereskedelmi ingatlanpiac legfontosabb alappillére, az üzleti értelemben vett piaci folyamatok fokmérője. A változás ezt a szegmenst sem kerülte el: a hagyományos A, B, vagy C kategória besorolásokat egyre inkább a különböző minősítési rendszereknek (LEED, BREEAM, WELL és társaik) való megfelelés vette át, a covid okozta kihívások nyomán a belső, lehetőleg rugalmas kialakítás lett a siker egyik kulcsa, az ESG betörése pedig óriási lökést ad(ott) finanszírozási és befektetői elvárosok alakításához. Mindezeken túl azonban a hagyományosnak gondolt földrajzi értelemben vett alpiaci felosztások is komoly transzformáción estek át. A CBD ma már nem ugyanaz, mint a 2000-es évek legelején. A Váci korridor fogalommá vált, vele szemben elkezdett kialakulni az „Üllői úti korridor” és a budai oldalon is egyre több pontszerű alpiac alakult ki. Az egyik legerősebb környék a Műegyetem és a Lágymányosi híd budai hídfőjének találkozása, ahol jelenleg egy új városközpont kialakítása is zajlik. Vajon létrejöhet-e Budapesten olyan üzleti negyed, amely a nemzetközi befektetők számára is izgalmas? Eljött az idő az újragondolásra és egy új felosztásra? Erről a progresszív gondolatról elmélkedtünk Schrancz Mihállyal, a Property Market vezetőjével.