Szállodafejlesztési banánhéj: ki csúszik, és ki csúszik ki a pályáról?

Minden év őszén elkészítjük a hotelpiaci körképünket a folyamatban lévő budapesti szállodafejlesztések felsorolásával. A tavalyi cikkünket azzal kezdtük, hogy fura lehet a hotelfejlesztésekről olvasni, amikor éppen vészjóslóbbnál vészjóslóbb hírek keringenek arról, hogy a budapesti szállodák épphogy 50%-os kihasználtsággal működnek, és hogy a vírus felfutásával újra rettegnek a szállodások, hiszen a külföldi bezárkózások miatt sorra mondják vissza a szobafoglalásokat. Akkor a vidéki szállodák, illetve turizmus kapcsán tudtunk csak pozitívumokról beszámolni, mostanra viszont gyorsan fordult a kocka: éppen a vidéki wellness szállodáknak kérdéses a jövője az energiaárak elszállása miatt. Persze az óriási bizonytalanság továbbra is fent áll - így akár magyarázkodhatnánk is újra, hogy miért foglalkozunk egy ilyen helyzetben a hotelfejlesztésekkel. Mivel azonban a tapasztalt fejlesztők és hotelbefektetők hosszú távon gondolkoznak, és nem riadnak vissza egy "kis" járványtól, vagy egy "kis" energiaár-emelkedéstől igenis van miről beszámolnunk. Megnyílt hotelekről, újratervezésről, új projektekről, de emellett persze megállt építkezésekről is. Lássuk milyen hotelcsodák várnak ránk 2022-ben vagy 2023-ban!

A 2022-es év elején a szállodapiac éppen fellélegzett a pandémia végétől, amikor nyakába kapta az újabb ütéseket: infláció, recesszió, orosz-ukrán háború és annak hatásai, gázár-növekedés, ellátási láncok zavara, kamatkörnyezet változás, energiaárak elszállása, illetve ezek kombinációi.

Vannak azonban jó hírek is a szállodaiparban, Hegedűs Attila, a Prophex Europe Consulting partnere és managing directora az átlagárak növekedéséről, az utazási kedv stabilitásáról számolt be: "Szinte békebeli mosollyal ülnek a turisták a teraszokon, a szállodaláncok továbbra is ontják a brandeket és nyomják a fejlesztési gázt, mondván, hogy egyszer úgyis vége a rossznak, és újra felfele ívelünk. A turizmus, mint a béke és az optimizmus szektora készül a szebb jövőre,

de akik most a pályán vannak őket a rezsidémon sokkal inkább fojtogatja – a közműköltség egyaránt érint régi és új házat, mindenkinek húsba vág, kinek-kinek a saját hoteljének műszaki állapotától függően.

- ismertette a helyzetet a szakértő. A szállodabezárásokról már több cikkben is beszámoltunk:

Eladások? Jó vételek?

A befektetési piacon már a Covid alatt is voltak, akik alig várták "a jó vételeket", azoknak a tulajdonosoknak a termékeit, akik gyorsan szerettek volna megszabadulni a szállodájuktól, reagálva a piaci bizonytalanságokra. A magas energiaárak miatt most újra előjött ez a vélelmezés, vagyis, hogy lesznek, akik nem tudják majd kigazdálkodni például az elszálló energiaköltségek miatt a hotel fenntartását. Hegedűs Attila elmondta, hogy a már pandémia kitörésekor beharangozott kilépőlista újra teret nyert most, lehetnek ki nem erőszakolt tulajdonosváltások, azaz aki nem bírja a költségeket finanszírozni, az kénytelen lesz eladni.

Az újonnan piacra lépők listájában is lehetnek (ki)csúszások – eltolódás, elhalasztás, elmaradás. Mindegyiknek más oka lehet.

- tette hozzá a szakértő. A lehetséges okok között említette:

eltolódik a fejlesztés, mert a tulajdonos megvárja, hogy lesz-e az építőiparban áresés,

a csúszás mögött állhat az is, hogy egy masszív energetikai áttervezést végeznek el, mielőtt belekezdenének/folytatnák az építkezést

elhalasztják a fejlesztést, mert kivárják, hogy mi lesz a piacon

vagy kivárnak, hogy lesz-e olyan vételi alternatíva, ami gyorsabb pénzszerzést jelenthet, szemben a beruházás miatt elhúzódó, majd jövőbeni pénzárammal

elmarad a fejlesztés mert a bizonytalan piaci/finanszírozási helyzet miatt vagy eladják a projektet, vagy más funkciót választanak

Ezek a kérdések sokakat foglalkoztatnak és bár a vélekedés az, hogy a tőkeerős fejlesztő, illetve ingatlantulajdonos türelmesen megvárja amíg a hozamráták visszaállnak, és nem fog kedvezőtlen hozammal értékesíteni, azért a likviditással bővelkedő vevők várják az "olcsó vásárlás" alkalmát.

Jöjjenek a 2021-es és 2022-es hotelcsodák!

A tavalyi listához képest azért van változás, megnyitottak szállodák, bejelentettek újakat, némelyiknek csúszik az átadása a 2021-es vagy 2022-es tervekhez képest, illetve olyanok is vannak, ahol zajlik az újratervezés.

Tervezett hotelfejlesztések Budapesten (2020-as adatok és 2022-es piaci információk) Kategória Projekt neve Tervezett nyitás éve Szobák száma Piaci információk 5 csillag Hard Rock Hotel megnyitott 136 5 csillag Matild Hotel megnyitott 130 5 csillag Tüköry Hotel (WSF Group, Almanac Budapest) 2022 152 nincs információ 5 csillag Rácz Hotel (&SPA) 2021 67 a projektet felszámolásból átvette a BGYH 5 csillag Aria Szálloda bővítés 2021 49 nyitás csúszik 5 csillag Radisson Collection Basilica 2023 71 a tervezett 2021-es nyitás csúszik 5 csillag W Marriott Hotel (Balett intézet) 2023 165 kivitelezés folyamatban, a tervezett 2021-es nyitás csúszik 5 csillag Autograph Collection Vörösmnarty Square 2023 237 kivitelezés folyamatban, a tervezett 2022-es nyitás csúszik 5 csillag Klotild Palota újranyitás 2022 100 folyamatban 5 csillag Kozmo Luxury Hotel megnyitott 150 4 csillag Crowne Plaza Budapest megnyitott 230 4 csillag Butique Hotel (BIF) 2021 100 nem indult el 4 csillag Quality Inn Hotel (Choice Hotels) 2022 134 4 csillag Mamaison (Starlight Sutien Hotel Budapest komplex felújítása) 2021 54 megállt 4 csillag Apsis Hotel megnyitott 93 4 csillag A3 Hotel 2021 76 megállt 4 csillag Tópark Projekt Hotel Komponens 2021 175 nem indult el 4 csillag Korábbi ERSTE irodaház 2022 100 nem indult el 4 csillag JK19 (Savoy hotel) 2020 100 a hotel nyitásra kész 4 csillag The Three Corners Downtown Edition Hotel Október 6. utca megnyitott 74 4 csillag Tribe/Ibis Liberty 2023 166 építés alatt 3-4 csillag Ráday u. 2022 323 a projektet eladták, újratervezés zajlik 3 csillag M4 Mamaison 2021 100 megállt 3 csillag A52 Hotel (Hello Baby) megnyitott 123 3 csillag H2 Hotel Budapest megnyitott 158 3 csillag InterCity Hotel megnyitott 312 3 csillag Hegedű u. 2022 170 a projektet eladták, újratervezés zajlik 3 csillag Bo18 hotel 2021 50 megállt 3 csillag Three star boutique hotel 2022 50 nincs információ 3 csillag Jo&Joe (Hibrid) 2023 78 építkezés újraindult, a tervezett 2022-es nyitás csúszik 3 csillag B&B Hotels megnyitott 214 3 csillag Hampton by Hilton 2023/2024 219 kivitelezés folyamatban, a tervezett 2022-es nyitás csúszik 3 csillag Holiday Inn Express 2023 180 n.a Tribe Kertész utca 2025 250 tervezés alatt n.a Campanile Budapest 2023 88 Forrás: BDO, Prophex Europe Consulting, piaci információk, Portfolio

Megnyílt például a Matild Palota tavaly óta, valamint a Hard Rock Hotel is, zajlik, illetve előkészítés alatt van a Gellért Szálló és a Sofitel felújítási programja, mindkettőre legalább 2 évet kell majd várni, vagyis 2025-re prognosztizálható a nyitás - tudtuk meg Hegedűs Attilától. A listában új a "The Three Corners Downtown Edition Hotel", ami idén szeptemberben nyitott meg. A Tribe/Ibis Liberty építés alatt áll és várhatóan jövőre megnyit 166 szobával. A Tribe Kertész utcai beruházása tervezés alatt áll és 2025-re várható a befejezése. Folyamatban van továbbá a Campanile Budapest 88 szobával a Keleti pályaudvarnál.

Látható tehát, hogy egyáltalán nincs befagyva a budapesti hotelpiac, van mozgás és újdonságok.

