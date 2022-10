Hogyan lettek szexik a raktárak? - Ez a titka a logisztikai ingatlanok szárnyalásának

A raktárak mindig is a kiszámítható, stabilan működő, és lassan növekvő ingatlanpiaci fejlesztések közé tartoztak. Az elmúlt években azonban egy egészen más trendet figyelhettünk meg az egyesült államokban. A logisztikai ingatlanokkal, elsősorban raktárakkal foglalkozó vállalatok rövid idő alatt hatalmas növekedésen mentek keresztül, és a lassuló nemzetközi piac ellenére is kétszámjegyű hozamokról beszélnek.

Hogyan történt az átalakulás?

Két fő oka van a raktárak váratlan sikertörténetének, a piac átalakulása, és a világpiaci tendenciák korai felismerése. A CBRE adatai szerint az elmúlt 12 év során az intézményi befektetők több raktárterületet vásároltak, mint amennyit eladtak, míg a magántulajdonosok többet adtak el, mint amennyit vásároltak. Ez azt jelenti, hogy az intézményi befektetők aránya jelentősen növekedett. A nagy tőkével, ezáltal nagyobb szabadsággal rendelkező, hosszútávú befektetéseket preferáló beruházok újra tudták gondolni a raktárak szerepét és át tudták alakítani működésüket.

A Business Insider két sikeres óriáscég példáján keresztül mutatja be az amerikai raktárak sikertörténetét. A Prologis és a Blackstone is a 2008-as válság után kezdett bele abba a stratégiába, aminek köszönhetően ma a legnagyobbak között vannak.

A Prologis a csőd szélén állt a válság alatt, de a stabilizáció után azonnal hatalmas befektetésekbe kezdett. Az internetes kereskedelem előszelét megérezve raktárvásárlásba kezdtek. 2011-ben már hatalmas nyereségeket könyvelhetett el és a világ legnagyobb ipari ingatlanvállalata lett, beváltotta a hozzáfűzött reményeket az e-kereskedelem.

A Blackstone hasonló utat járt be, 2010 kezdett nagyszabású raktárvásárlásba, amely eredményeképpen 2015-re a Prologis sikereivel vetekedő portfoliót építettek ki. 2015 után a vállalat stratégiát váltott, a "Warehouse 2.0" projekt keretébe felismerték, hogy a kiszállítás sebessége egyre hangsúlyosabb, ezért ott hagyták a kieső logisztikai parkokat, és a városokhoz közel kezdtek el építkezni. Ez is jó iránynak bizonyult, a városi raktárak bérleti díja több mint 17 százalékkal emelkedett az elmúlt 5 év alatt.

Jövőkép

Jelenleg nagy a verseny a piacon, sok új befektető próbál felzárkózni a nagyokhoz. Ez a nagyfokú aktivitás részben annak is köszönhető, hogy sok más iparággal ellentétben a Covid jótékony hatással volt az e-kereskedelemre, ez természetesen a logisztikai ingatlanoknak is sokat segített. A raktárakkal foglalkozó nagyvállalatokra továbbra is erőteljes növekedés jellemző, kíváncsian várjuk, milyen jövőbeli tendenciák előrejelzésével állnak elő legközelebb.

Címlapkép: Getty images