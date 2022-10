Padlógáz után padlóféket nyomott a hazai lakáspiac – Sikerül bevenni a kanyart?

Az elmúlt néhány évben leginkább egy autóversenyre hasonlított a hazai lakáspiac, legalábbis ami a kereslet és az áremelkedés alakulását illeti. Míg 2020 előtt a pálya egy gyorsabb szakaszán haladva az adásvételek száma és az eladási árak is folyamatosan nőttek, addig 2020-ban egy éles kanyarral jött a hirtelen lassulás. Utólag visszatekintve 2021 a célegyenes éve volt, ahol padlógázzal igyekezett mindenki a korábbiaknál is magasabb árakon és mennyiségben lakást vásárolni. 2022 közepére viszont úgy tűnik, elértük a célegyenes végét, így mostanra legfeljebb annyi kérdés maradt, hogy az újabb éles kanyart sikerül-e egy erősebb fékezéssel a pályán bevenni, vagy a kavicságyba sodródva jelentősen nagyobb lassulás következik be.

A 2019 előtti évek szárnyalása után 2020-ban az árak alakulásában jött egy erőteljesebb megtorpanás, ami különösen Budapesten volt látványos, de a keresletben országos szinten is csökkenés következett be. Az ezt követő egy-másfél év viszont az eladók éve volt, amikor éves szinten az országos áremelkedés majdnem elérte a 23 százalékot. A drágulást a normál kereslet mellett egyrészt a covid alatt elhalasztott kereslet pótlása, másrészt az időszak vége felé egyre inkább erősödő inflációs félelmek (emelkedő hitelkamatok) miatt előrehozott vásárlások erősítették.

Az elmúlt hónapokban azonban az energiaárrobbanás, a bizonytalan gazdasági környezet és a magas infláció miatti magas hitelkamatok következtében jelentősen csökkent a kereslet, a piacon a kivárás lett jellemző.

Hogy pontosan mi történik most, arról azért is nehéz beszélni, mert a KSH még csak most jött ki az idei második negyedéves árindexével, az MNB pedig a következő hetekben fogja publikálni azt. Noha ebben remélhetőleg már lesz egy előrejelzés a harmadik negyedévre is, a nyár végi, ősz eleji hivatalos számokat még egyáltalán nem látjuk, így erre leginkább az értékesítők elmondásaiból következtethetünk, aki viszont egyöntetűen alacsony érdeklődésre panaszkodnak. Mindez a hirdetési árakban is meglátszik:

nyár vége óta, mintha a lakáspiacon is hatósági árat vezettek volna be, megállt az áremelkedés.

20 százalék vs. 0 százalék

Az ingatlan.com számai szerint október közepén a budapesti lakásoknál 959 ezer forintot tett ki a kínálati négyzetméterár, a házaknál 794 ezer forint volt ugyanez, szemben az egy évvel korábbi 800 ezer, illetve 666 ezer forinttal. Éves összevetésben tehát 20 és 19 százalékos a drágulás, ami havi átlagban 1,6 százalékos áremelkedésnek felel meg.

“Az éves szintű áremelkedés mértéke nem meglepő,

a fordulatot az mutatja, hogy szeptember elejéhez képest nem változtak az árak, vagyis hat hete lényegében nem drágultak a használt ingatlanok.

A drágulás-stop azt jelzi, hogy a bizonytalanság, óvatosság megjelent a vevők oldalán, az eladók pedig elkezdtek ehhez alkalmazkodni.” - kommentálta az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, hasonló megtorpanásra csak a koronavírus-járvány megjelenésekor volt példa 2020 második negyedévében, azelőtt viszont évek óta nem volt ilyen változás.

Visszafogottabb hónapok jöhetnek

Azt egyelőre korai megmondani, hogy tartós marad-e a stagnálás, esetleg árcsökkentésre kényszerülnek az eladók vagy a gazdasági bizonytalanságok megszűnése után újabb lendületet kapnak az árak a fővárosban. A szakember szerint

a budapesti változások azért érdemelnek figyelmet, mert jellemzően a fővárosi tendenciák mutatkoznak meg később országosan is.

Mit tapasztalnak az értékesítők?

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai is alátámasztják azt, hogy az elmúlt hónapok eseményei nem hagyták érintetlenül a magyar lakáspiacot.

Az eladó ingatlanok száma határozottan emelkedik, míg a vevői oldalon a kivárás jelei érzékelhetők.

A vevők megfontoltabbak, felmérik a finanszírozási lehetőségeiket és kockázataikat és a korábbinál jóval hangsúlyosabb szempont lett a fenntartási költségek mértéke is. Budapesten szinte eltűntek azok, akik csak nézelődnek, így a keresők száma csökkent, de a konkrétan vásárolni szándékozók is többet töprengenek a megfelelő megoldáson.

Az áremelkedés a jó energetikájú ingatlanok kivételével megállt. A jól árazott ingatlanok most is gazdára lelnek, a többi ingatlan esetében árcsökkentésre lenne szükség, amire azonban a legtöbb megbízó még nem nyitott, ugyanakkor egyre nagyobb a vevői alku mozgástere.

Pillanatnyilag nehéz megjósolni, hogy merre megy tovább a piac, ugyanakkor a szakértők arra számítanak, hogy a megbízói oldal enged a vevői oldal árcsökkentést célzó nyomásának, a vásárolni szándékozók pedig, amint némileg tisztul a kép a három legfontosabb tényező – rezsi, hitelezés, munkalehetőség – kapcsán, biztosabban tudják majd felmérni a kockázataikat és lehetőségeiket.

„A forgalom csökkenése már most látványos. Idénre a tavalyihoz képest 15-20 százalékos visszaesésre számíthatunk, és érdemi emelkedés 2023-ban sem várható.

2022-ben éves szinten még reálárdrágulást várunk, ám jövőre – a fő piaci folyamatok kedvezőtlen együttállása esetén – nominál árcsökkenés is elképzelhető.

2023 elejére már „tisztább” lesz a kép, akkorra az árakat addig kitartó eladók is idomulhatnak a visszaeső kereslethez, teret adva az árak csökkenésének. Területileg a korábbinál szegmentáltabb piacműködés várható, jelentősen visszaeshet például a nagy alapterületű, korszerűtlen fűtésrendszerű, így nem energiatakarékos ingatlanok forgalma.” – mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Lassuló tendencia mellett korrigál a piac

Az erős első és a kissé enyhébb második negyedév után - a visszafogott első őszi hónapnak is köszönhetően - az eddigi leggyengébb negyedévét zárta idén a lakáspiac, amelyben a Duna House árindexei alapján is megállt az áremelkedés. A cég becslése alapján országosan 9200 ingatlantranzakció zajlott szeptemberben, ami 6 százalékos elmaradás az előző hónaphoz képest, ennek ellenére az éves tranzakciószám már így is átlépte a 100 ezres határt idén.

A cég szakemberei szerint a második negyedévtől érezhető lassulást a változó gazdasági helyzet és az ennek köszönhetően dráguló hitelkamatok okozzák elsősorban. Az eddigiekhez hasonló nagyságú visszaeséssel számolva az utolsó negyedévben, az év végére 120-130 ezer tranzakcióval zárhat a lakáspiac. A rezsinövekedés miatti változások további kivárást és bizonytalanságot okoznak eladói és vevői oldalon egyaránt, amely szintén hatással lehet az év utolsó negyedévében mind az árakra, mind az ingatlanpiaci forgalomra.

A DH árindexek változása alapján az előző negyedévek meredek emelkedését korrigálja most a piac, az országos lakásárindex nominál értéken stagnált, reálértéken viszont 7 ponttal alacsonyabban zárt. Az egyes ingatlantípusok és lokációk indexei szintén csökkenő, korrigáló képet mutatnak, amely alapján az eddigi emelkedő tendencia is megtörni látszik.

A kereslet az egész negyedévben alacsony volt annak ellenére, hogy a negyedév utolsó hónapjában kisebb emelkedéssel zárt a vevői aktivitást mutató keresletindex. Az irányárváltozás egyelőre minimális az ingatlanpiacon, a mozgástér jelenleg még nem a hirdetési árban, hanem a vevői alkuban jelentkezik, amely a harmadik negyedévben ingatlantípustól és területtől függően 3-7 százalék között alakult. A jelzáloghitel-piacon az előző év harmadik negyedévével összehasonlítva az ingatlanpiacnál is nagyobb, 30 százalékos csökkenést tapasztaltak az elemzők, ezzel az idei év leggyengébb negyedévét hagyták maguk után. Az átlagos hitelnagyság országszerte mérséklődött, már a fővárosban sem haladja meg a 20 millió forintot. A hiteligénylők a legnagyobb arányban 20 éves futamidő mellett, minimum 10 évre fixált kamatozású konstrukciók mellett döntenek, de emelkedett a 30 éves kifutású szerződések száma is.

Kevesebb tranzakció mellett fokozódó befektetői jelenlét jellemzi az ingatlanpiacot a harmadik negyedévben.

A főváros kedvelt, belső kerületeiben emelkedett a kis méretű lakások és a kiadásra szintén alkalmas, 40-60 négyzetméteres ingatlanok iránti érdeklődés.

Lassult az értékesítési idő az új építésű ingatlanok piacán is, a nagyobb fejlesztők ugyanakkor továbbra is aktívak. Elmondásuk szerint a hitellel vásárlók helyét egyértelműen a készpénzes vásárlók vették át, miközben a piaci bizonytalanságra reagálva a finanszírozás is átalakul. A korábbi 20-80-as fizetés mellett megjelentek a 80-20-as fizetési ütemezések, vagyis, a beruházók a vételár minél nagyobb hányadának előre történő kifizetésére ösztönzik a vásárlókat. Az új lakások iránt egyébként továbbra is megvan az érdeklődés, különösen a megemelkedett rezsiköltségek óta. Emiatt, és mert a lakásépítések száma is csökken, az új lakások piacán nem várható nominális értékű árcsökkenés. A legnagyobb kínálatból jelenleg a XIII., a IX. és a XI. kerületben választhatnak az érdeklődők.

Úgy tűnik tehát, a háború közvetett hatásai most kezdik elérni a hazai lakáspiacot. A jövő évi recessziós félelmek és a magas hitelkamatok miatt sokan kivárnak a vásárlással, ennek ellenére nem gondoljuk azt, hogy hosszú távon a piac ne tudná legyőzni az elé kerülő akadályokat. Ha erős fékezés is kell hozzá - a 2008 utáni évekkel ellentétben - most várhatóan a pályán fogjuk tudni bevenni a kanyart.

Címlapkép forrása: Getty Images