Teljes a bizonytalanság a vendéglátóiparban - Sokak szerint a covidnál is rosszabb a mostani helyzet

A mostani helyzet összetettebb, mint a pandémia idején volt, akkor ugyanis mindenki bezárt vagy korlátozottan, de egységesen és határozott ideig működött, a vendégek és a vevők pedig vagy jöhettek, vagy nem, most a tanácstalanság jellemzi a szektort. Szinte megjósolhatatlan, hogy ki, milyen áron jut majd alapanyaghoz, munkaerőhöz, és energiához.

A tíz fővárosi bevásárlóutca mentén a Covid alatt és után az üzletek 10 százaléka ment tönkre, szemben a budapesti 20 százalékos átlaggal,

de kevés kivétellel már újranyitott mind a 200 ingatlanban egy új, esetleg más profilú bérlő.

A vendéglátóhelyek legfőbb problémája a munkaerő, aminek hiánya ugyan enyhült, de ezt a helyzetet a munkavállalók megbízhatatlansága váltotta fel. Egyre nagyobb a fluktuáció és a gyakornokoknak is mindössze 3 százaléka marad végül a szakmában. Több üzlet is a korábbi létszámának a felével üzemel, a tulajdonos és a családtagok pedig szinte mindenhol beálltak már dolgozni, ezzel is mérsékelve a kiadásokat és a munkaerő-kitettséget. A korábbi vendéglátósok egy része más szakmákban helyezkedett el, amit biztonságosabbnak, perpsektivikusabbnak és családbarátabbnak tart.

Noha a bevásárlóutcákba már nagyrészt visszatért az élet, a külvárosok felé haladva egyre több a bezárt üzlet, a kiadó üzlethelyiség. Sok múlik azon, hogy kinek milyen tartalékai maradtak a pandémia után, és mennyi nyereséget tudott termelni a koronavírus-járvány és a rezsiválság közötti időben. A megemelkedett áram- és gázárak mellett a következő hónapok adnak majd arra választ, hogy pontosan milyen költségterhet kellene elviselni. Ilyen helyzetben az érintettek a kormányzattól a turisztikai hozzájárulás elengedését kérik, a helyi önkormányzatoktól pedig a teraszdíj-fizetési kötelezettségek alóli újbóli felmentést.

