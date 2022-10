A Főváros is beszállhat a hányattatott sorsú városközpont finanszírozásába

A már sok éve húzódó zuglói városközpont-projekt most újabb változás előtt áll, az Építész Fórum információi szerint a korábbi hírekkel ellentétben a főváros is beszállhat a beruházásba.

Korábban már mi is számos alkalommal írtunk a fejlesztésről, amely most új szereplővel bővül. Horváth Csaba polgármester előterjesztése nyomán a képviselőtestület a fővárost is bevonná, a beruházók közé. Az Építész Fórum által felfedezett szándéknyilatkozat szerint az új városközpont közös beruházásban valósulhatna meg, a végleges tervek elkészítését követően az építendő alapterületeknek megfelelő finanszírozási megosztás alapján.

Zuglói városközpont, forrás: Lima Design

Az új központ helyet biztosítana a kerületi rendezvények befogadására alkalmas városi térnek, és az egészségügyi szakellátás, valamint a hivatali ügyintézések helyszínének is. A projekt további sorsára vonatkozó döntés előtt azonban szükséges nemcsak a kormány engedélyének megszerzése, hanem az EBP-program határidejének módosítása és az ehhez szükséges dokumentumok elkészítése is.

Címlapkép: Lima Design