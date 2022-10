Közel 2000 milliárd forintnyi vasútfejlesztés múlik az uniós forrásokon - Vitézy megszólalt az ötös metróról

A leendő és a várhatóan nem induló közlekedésfejlesztési projektekről is beszámolt Vitézy Dávid, közlekedésért felelős államtitkár a Telexnek adott interjújában . Többek között szó volt az ötös metró következő lépéseiről, az egységesített jegy- és bérletrendszerről a vonat-távolsági busz vonatkozásában, és a taxik tömegközlekedésbe való bevonásáról is.

A korábbi években számos közlekedés projektet jelentett be a kormány, amelyeknek az indulása most erősen megkérdőjeleződött. Korábban már beszámoltunk arról 284 pontból álló listáról, amely főként a tervek ellenére elmaradó közlekedési infrastruktúra-beruházásokról szólt, most a közlekedési államtitkárral készített interjúból a kötöttpályás közlekedéshez kötődő fejlesztések állapota derült ki. A legtöbb projekt esetében a megvalósítás elindulásának a kulcsa az uniós pénzek "megérkezése" Magyarországra. Vitézy Dávid az interjúban elmondta, hogy "ha Magyarország az ismert tárgyalások és közjogi folyamatok eredményeként végül hozzáfér az uniós forrásokhoz, akkor a kormány közlekedési fejlesztéspolitikájának a fókuszában a vasút fog állni a következő évtizedben.

Az a majdnem 2000 milliárd forintnyi uniós forrás, amit közlekedésfejlesztésre el tudunk nyerni, több mint 90 százalékban vasútfejlesztésre megy.

"Az infrastruktúra fejlesztésén túl viszont a másik feladat, hogy jelentősen fejlesszük a MÁV-nak azt a képességét, hogy ha baj van, akkor miként és hogyan avatkozzon be." - tette hozzá. Tervben van továbbá egy értesítési rendszer kidolgozása, - telefonra értesítéseket küldjön a MÁV - hogy legalább a késésekről kaphassanak információt az utasok, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy a késések miatti visszatérítést a jövőben már nem külön e-mailben kell kérvényezni - vagyis nem az utasnak kell futnia a jogosan visszajáró pénze után - hanem automatizált lesz az applikáción keresztül.

Az akarat megvan arra is, hogy a MÁV rengeteg késéséből lefaragjanak, ennek egyik lehetősége, hogy ha a pályaállapotokat sikerül javítani - de ehhez is az uniós források kellenek, ahogy például a fonódó villamoshoz is. Az interjúból kiderült, hogy mivel a Galvani híd nem uniós pénzből épülne, hanem hazai forrásból, így nem valószínű, hogy a következő években elindul a megvalósítás. A Déli Körvasút esetében nem az uniós pénzekre kell várni, van kivitelezési szerződés, viszont a környezetvédelmi engedély körül vita alakult ki. A bíróság döntése után most zajlik az új környezetvédelmi engedélyezés. A vasútvonal bővítése itt összeurópai érdek az áthaladó nemzetközi forgalom miatt, ezért nem is a Magyarországnak járó, hanem egy összeurópai forrásból szeretné a kormány finanszírozni.

Az interjúban az államtitkár az egységes tarifarendszer részleteiről is beszámolt, amihez első lépésként átalakul az intézményrendszer: létrejön január 1-jén az országos közlekedésszervező. Ekkortól az eddigi öt (MÁV, Volánbusz, GYSEV, HÉV-ek és az egyéb kisebb szolgáltatók) helyett egy helyen lesz a menetrendtervezés, és egy helyre fog befolyni a jegybevétel. Ma, ha vonattal szeretnénk utazni és utána busszal, akkor külön jegyeket kell venni, ha rendszeresen utazik valaki, akkor pedig külön bérleteket, és nincs egy közös app, egy közös felület, egy közös pénztár vagy automata.

Ennek lesz vége: egységes szolgáltatást kínál majd az utasoknak országosan minden helyközi busz és vonat.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy belátható időn belül - a tervek szerint 2023 végére - lesz egy olyan egységes applikáció, amiben a különböző eszközökön való utazást együtt lehet tervezni és jegyet is venni ezekre. Ha létrejönnek zónatarifák Budapesten kívül az agglomerációban, akkor csak egy kombinált ajánlatot kell tenni, és megvan az agglomerációs tarifaközösség. "Erre már van egy előzetes megállapodás is a fővárossal, ha meglesz a fejlesztés az állami oldalon is, akár jövő évtől elindulhat" - mondta el Vitézy Dávid, majd hozzátette, hogy az eseti utazásra vonatkozó jegy esetében a nagy újítás az lesz, hogy a vonat és busz kombinált utakra végre egyben lehet jegyet venni és nem külön kell keresgélni, vajon hol érdemes átszállni, vajon melyik esetben várja be a busz a vonatot. A bérleteseknek sem kell a jövőben két vagy háromféle bérletet venni külön Volánbuszra, külön hévre, külön MÁV-ra, hanem a cél, hogy ezt egy darab bérletként meg lehessen venni a jövőben területi zónákra osztva. Ez viszont nemcsak a fővárosi agglomerációban, hanem az egész országban szükséges, Debrecen, Kecskemét, Győr vagy Miskolc is bír jelentős agglomerációs ingázással ma már.

A taxik tömegközlekedésbe való bevonásáról is szó volt az interjúban, Vitézy Dávid elmondta, hogy a néhány napja megjelent taxisokra vonatkozó rendeletben teremtették meg annak a lehetőségét, hogy az országos közlekedésszervező taxi típusú szolgáltatásokat is meg tudjon rendelni olyan helyekre, ahol a vonatról leszálló pár utast most nagy autóbuszok visznek át kisebb településekre.

Az ötlet az, hogy olcsóbb lesz az országnak és jobb az utasoknak, ha ezt a néhány taxit este kifizetjük, így ahelyett, hogy mondjuk egy zalai vasútállomás vonzáskörzetében levő 15 kis falut nagy buszok járják körbe-körbe, hol utassal, hol anélkül, jobb, ha van néhány taxis vállalkozó, akinek fizetünk valamilyen díjat, és elviszi az utasokat.

- mondta el az államtitkár.

Mi lesz az ötös metróval?

Az ötös metró kapcsán kiderült, hogy mindegyik szakaszra, így a Kálvin téri alagútra, a ráckevei HÉV teljes felújítására, a szentendrei HÉV teljes felújítására, a csepeli hosszabbításra be vannak adva engedélyezésre a tervek, lesz építési engedélyük még idén. Viszont a HÉV-ek fejlesztése a külső szakaszon szintén az uniós forrásokon múlik, ha ezeket megkapja Magyarország, akkor be tud fejeződni a 2026-os határidőig.

Ha az uniós források meglesznek a HÉV-re, akkor az 5-ös metró néven emlegetett rendszer legelső szakaszai elkészülhetnek az ígért tíz éven belül

- mondta el a közlekedési szakember. Az ötös metró legelső szakasza magába foglalja a HÉV-ek meglevő szakaszainak felújítását, de már az új emelt szintre, akadálymentes állomásokkal, emelt sebességre, jobb kapcsolatrendszerrel. Az 5-ös metró hosszú távú koncepciója az, hogy a szentendrei HÉV-et és a csepeli-ráckevei HÉV-et összekötik a város alatt.

Ennek a teljes belvárosi alagútja nemhogy 8, de 18 év múlva sem hinném, hogy meglesz.

- tette hozzá végül Vitézy Dávid.

Címlapkép: Getty Images