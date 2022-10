Sokan ismerik de csak kevesen használják, pedig csodákra képes ez az építőipari megoldás

A beruházások gyorsabbá, tervezhetőbbé és költséghatékonyabbá válása létfontosságú kérdés, ehhez pedig az építőipar digitalizációján, és ezen belül is a BIM-re, vagyis az építményinformációs modell alapú működésre való áttérésen keresztül vezet az út a KÉSZ Csoport szerint.

Mi az a BIM?

A BIM (Building Information Management), azaz modell alapú építményinformáció menedzsment az építmények megvalósítását jelenti egy virtuális épületmodell segítségével. Tulajdonképpen szoftverek és alkalmazások sokaságáról van szó, amelyek egymásnak szolgáltatnak adatot, és képesek rendszerezetten tárolni és megjeleníteni azokat. Így az adatok egyszerre elérhetőek, aktualizálhatóak, lekérdezhetőek és módosíthatóak. A BIM-folyamatok és modellek nagy előnye a hatékonyságnövelés és a hibák megelőzésének lehetősége a tervezés, gyártás és kivitelezés előtt és közben.

Egy jól felépített BIM-modell olyan, mint egy háromdimenziós adatbank, ahol minden épületelem kapcsán elérhetőek az előre meghatározott releváns információk. Kiderülnek belőle többek között a szükséges és beépített műszaki tulajdonságok, a tervezett és valós gyártási, szállítási és szerelési időpontok, költségek, sőt még a hulladékkezelési információk is. Ugyanezen információk nagy segítséget jelentenek egy újabb projekt tervezésénél, előkészítésénél és megvalósításánál. Ezáltal időt, energiát és pénzt lehet megtakarítani.

Erre most nagyobb szükség van, mint valaha, hiszen egyre nagyobb teret nyernek a fenntartható, hatékony és költségkímélő módszerek az építőiparban, a folyamatok tervezhetőségében és átláthatóságában pedig nagy szerep jut a digitalizációnak. Ezentúl a 2023 januárjában hatályba lépő új építési és beruházási kerettörvény szintén lökést adhat a digitalizációs megoldásoknak.

Szükség van a szakemberekre

A 2023 januárjában hatályba lépő új építési és beruházási kerettörvény szerint Magyarországon állami beruházás a megrendelő és az üzemeltető bevonása nélkül nem valósulhat meg a jövőben. Ezt támogatandó a kötelező BIM-ben való tervezés előírása. Az építőipar működésével kapcsolatos szabályozásokat tehát előbb vagy utóbb BIM kompatibilissé kell tenni.

Éppen ezért a KÉSZ Csoport célja, hogy hozzájáruljon és aktívan részt vegyen egy BIM szakmai standard kialakításában is. Ezzel párhuzamosan folyamatosan nő az igény a gyártó-specifikus BIM tartalomra is, amely már olyan adatokat is tárol, mint például a termékinformáció, a telepítési útmutató, az energiafogyasztás, az ökocímkék, az üzemeltetési költségek vagy a termék élettartama.

A BIM ökoszisztéma megteremtése, implementálása és a szabályozói elvárások kielégítése hatalmas kihívás, azonban ennek piaci megtérülése egyértelmű. A fentieken felül a KÉSZ Csoport számára kiemelten fontos, hogy egyre több BIM módszertant alkalmazó cég és BIM-tudással rendelkező szakember legyen elérhető a piacon. A cégcsoport ezt mind a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen indított BIM Ösztöndíj Programmal, mind pedig a saját munkatársai számára szervezett oktatásokkal is támogatja. Idén például közel 700 munkatárs vett részt ugyancsak a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen szervezett BIM-képzéseken.

