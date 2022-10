Drasztikus leépítések jöhetnek az építőiparban

Minden ötödik lakásprojektjét elhalaszthatja a lakosság, és minden tizedik emberét utcára teheti az építőipar, ha az állam nem avatkozik be – jósolta Koji László, az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetségének elnöke, a HVG által készített interjúban

Koji László felhívta a figyelmet, hogy az építőipar jelenlegi aktivitásából nem szabad hosszútávú következtetéseket levonni, hiszen most a korábban megkötött szerződéseket teljesítik az építőipari vállalatok. "Az új megrendelések olyannyira lecsökkentek, hogy 2023–2024-ben 15 százalékkal is visszaeshet az ágazat teljesítménye." mondta el a HVG-nek a szakember. Önmagában problémát jelent, hogy az állami beruházások száma visszaesett, de emellett a lakosság és a vállalatok fizetőképessége is romlott.

az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetségének elnöke elmondta, hogy az államnak muszáj lesz beavatkoznia, különben a magyar ingatlanpiac a 2013-2014-es szintre süllyedhet, mikor mindössze 7-8 ezer új lakás épült egy évben.

Azt az évi 300 milliárd forintot, amit eddig odaadtak a családoknak otthonteremtésre, ezután kamattámogatás formájában kellene odaadni, ötszázalékos kamatsapkát húzva a lakáshitelekre.

- mondta Koji László.

"Mindenütt létszámleépítések jönnek: az építőiparban is, a megrendelőknél is. Az építőipar az egyik legnagyobb foglalkoztató 375 ezer munkavállalóval, ha pedig az alapanyagipart is hozzávesszük, az összes munkavállaló 12-13 százalékának ad megélhetést. A megrendelések zuhanása emellett azt a 135 ezer kisvállalkozást tizedelheti meg, amelyek öt főnél kevesebbet foglalkoztatnak vagy önfoglalkoztatók, s amelyeknek egyáltalán nincs tartalékuk" - mondta a HVG-nek az ÉVOSZ elnöke.

Koji László hozzátette, hogy a kereslet csökkenésnek egyes esetekben piactisztító hatása is lehetne, de attól tart, hogy a kóklerek és ügyeskedők a mostani válságot is túl fogják élni, és többnyire becsületes kisvállalkozások mehetnek tönkre.

A szakember szerint a gyenge forintnak köszönhetően tovább nőhetnek az amúgy is magas alapanyagárak, ez a tendencia azonban nem tarthat örökké. "Arra számítok, hogy 2023 első negyedévének végére lassul a drágulás, mert a fogyasztók egyszerűen nem lesznek vevők arra, hogy a kereskedők és az építővállalatok a csökkenő megrendeléseken próbálják behozni az emelkedő költségeiket. Ilyen körülmények között nagy kihívás lesz a szakembereket megfizetni" - mondta Koji László.

