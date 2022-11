Októberben is fontos változások történtek az ingatlanpiaci cégek személyeiben

Portfolio 2022. november 01. 08:00

Az október sem telt eseménytelenül a hazai ingatlanpiacon. HR területen több pozícióváltás is történt, ami a Budapest Airport, az Eston, a Diófa Alapkezelő és a Colliers csapatát is érintette, illetve egy eddig kevésbé ismert szereplő, az amerikai NAI CE Land kapcsán is voltak hazai érintettségű változások.