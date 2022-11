Itt vannak az első gyárleállások és leépítések az építőiparban

A Zalakerámia Zrt. két hazai üzemében nyár közepe óta szünetel a termelés és a múlt hónapban is csak az egyik gyáregység újraindításáról döntött a cég. Emellett az építőanyagipari ágazatban több nagyvállalatot sújt a megrendelések csökkenése, köztük a Velux Magyarország Kft.-t is, derült ki a 24.hu cikkéből

Az elszálló energiaárak komoly nehézségeket okoztak a kerámiák gyártására szakosodott Zalakerámia Zrt. számára. A vállalat még nyáron két gyárának leállításáról döntött, a Nógrád megyei Romhányban és a Zala megyei Tófejen található egység közül csak az utóbbi fogj folytatni a termelést.

A nagyjából 140 főnek munkát adó üzemet a vállalat nem szeretné véglegesen bezárni, továbbra is végeznek karbantartási munkálatokat és munkavállalókat is igyekeznek megtartani. A cég vezetője szerint a lezárásokat is okozó a földgázfüggőségre a napelem-telepítések nyújthatnának megoldást.

A 24.hu értesülései szerint több építőipari nagyvállalatnál is leépítések történtek a közelmúltban. A hírportál megkeresésére egyelőre egyedül a Velux Magyarország Kft. reagált, a vállalat megerősítette, a leépítésekkel kapcsolatos híreket, de pontos adatokat nem közölt.

Címlapkép: Getty images