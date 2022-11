Nyolc budapesti irodaházat adott el a CPI

Portfolio 2022. november 08. 19:30

A szeptember végi hír után, miszerint az Immofinanz 6 irodaházat ad el az S Immo AG-nak, most a CPI Property Group is hasonló tranzakciót jelentett be. A CPI rövid tájékoztatása értelmében a cég a budapesti irodaházait eladja szintén az S Immo AG-nak.