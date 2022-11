ÉVOSZ: kötelező felelősségbiztosítást mindenkinek az építőiparban

Az építőiparban – beleértve a tervezést, lebonyolítást és kivitelezést is – van is, meg nincs is felelősségbiztosítás. A vonatkozó jogszabályokkal 2016-tól több alkalommal léptünk kettőt előre, egyet meg vissza. Sem a lakossági megrendelők, sem a kis-közepes tervező-kivitelező vállalkozások többsége nincs tisztában a felelősségvállalással és nincs felelősségbiztosítása. Az ÉVOSZ nevében Koji László , a Szövetség elnöke újra indítványozza az építésgazdaságban a tervezői, mérnöki és kivitelezői szolgáltatások végzéséhez a kötelező felelősségbiztosítás bevezetését.