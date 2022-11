Hamarosan újranyitják a Lánchídat, de kik közlekedjenek rajta? Szavazz!

Portfolio 2022. november 16. 11:18

Jó ütemben halad a Lánchíd felújítása, hamarosan át is adják a hidat a forgalomnak. Egy fontos kérdésre azonban még nem derült fény ennek kapcsán: kik és milyen járművekkel használhatják majd a megújult hidat? Az ötletek az eredeti forgalom visszaállításától a híd teljes autómentesítéséig széles skálán mozognak, most viszont te is szavazhatsz arról, milyen legyen a híd közlekedése a felújítás befejeztével.