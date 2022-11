Már nem is házak, egész városrészek készülnek 3D nyomtatással

A texasi Wolf Ranch lesz a világ első robotflotta által épített lakónegyede. Az Austintól északra fekvő Georgetowban található grandiózus projekt marketingje az Építészfórum szerint ferdít egy kicsit, hiszen, az egymástól szisztematikusan elzárt házakból álló klasszikus amerikai kertvárost nehéz közösségi élettérnek nevezni. Ettől függetlenül azonban vitathatatlanul nagy lépés lesz az építőpar számára ha az eredeti tervek szerint készül el a városrész.

A Wolf Ranch lakónegyed tervei, forrás: ICON

Az ICON Vulcan építési rendszer a Lavacrete nevű speciális cementalapú anyagból nyomtatja a házak falait, melyek kiemelkedő hőszigetelési mutatókkal rendelkeznek. Az épületek fenntarthatóságához ezentúl az alumínium tetőre szerelt napelem gondoskodnak. A folyamatos munkavégzésnek és a zsaluzatok mellőzésének hála a 90 és 200 négyzetméter közötti prototípusok 5-7 nap alatt készültek el. A végleges típustervek is hasonlóak lesznek, a hagyományos texasi tanyák mintájára 150-200 négyzetméteres épületeket álmodtak meg a tervezők. Várhatóan 2023-ban lehet lecsapni az első ingatlanokra, a három és négy szobás lakások ára átszámolva 175 millió forintról fog indul.

A Wolf Ranch lakónegyed tervei, forrás: ICON

Az építőiparban javarészt még csak kísérleti stádiumban használják a 3D nyomtatást, de már számos sikeres projekt bizonyította, a technológiában komoly potenciál van. Mi is több alkalommal számoltunk be a hazai és nemzetközi eredményekről, ilyen volt például a BME új betonnyomtatója, de a müncheni Baumán is láttunk ígéretes megoldásokat.

Címlapkép: ICON