Elárulta Karácsony Gergely, kik használhatják december közepétől a Lánchidat

Úgy tűnik, továbbra is forró téma a Lánchíd leendő közlekedése. A legutóbbi cikkünk megjelenésével egy időben Karácsony Gergely főpolgármester is kiadott egy közleményt arról, hogy meghozták a híd jövőjével kapcsolatos első döntést, ami arra vonatkozik, hogy december közepétől az elkészült útpályát a BKK-buszok, a taxik és a kerékpárosok vehetik birtokba. Ez azonban csak egy tesztidőszak, a Lánchíd végleges forgalmi rendjéről 2023 nyarán döntenek, amit megelőzően a budapestiek véleményét is megkérdezik majd.