Lázár János: az összes vonatkozó törvényt felülvizsgáljuk

Október 11-én Lázár János bejelentette az új beruházási és építési kerettörvény elkészültét, most azonban egy újabb kódex összeállításán dolgozik a piac szereplőivel. Az építési és beruházási miniszter célja, hogy az összes, az építésügyet, településkép-védelmét és a műemlékvédelmet szabályozó törvényt felülvizsgálják és azokat a Magyar Építészetről szóló törvényben újra rendszerezzék - derül ki a miniszter Facebook oldaláról

"A beruházási kerettörvényhez sok ajánlást kaptunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától. Most egy újabb kódexen dolgozunk. Az összes, az építésügyet, településkép-védelmét és a műemlékvédelmet szabályozó törvényt felül fogjuk vizsgálni és azokat a Magyar Építészetről szóló törvényben újra rendszerezni. Ennek a joganyagnak gazdaságfejlesztési feladatai is vannak, ezért most újra a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és partnerei segítségét kértem. Az új törvény előkészítéséhez, újra elkezdtük a szakmai és társadalmi egyeztetést." - mondta el közösségi oldalán, Lázár János.

