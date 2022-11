Sok helyen egy élet munkája is kevés a saját lakás vásárlásához - Nem csak a magyarok szenvednek a magas lakásárak miatt

Bár az utóbbi napokban a lakáspiac lassulásáról szóltak a hírek , az elmúlt egy évben Európa-szerte hatalmas ugrás következett be a lakásárak emelkedésében. A KSH elemzése szerint az EU-tagállamok mindegyikében folytatódott a lakásár-emelkedés 2021 és 2022 második negyedéve között. Ahogy korábban már írtuk , Magyarországon is rekordmértékű volt a lakások drágulása, noha hazánk még így is csak az ezüstérmet szerezte meg az unió országainak listáján. Az alábbiakban a teljes lista bemutatása mellett egy térképet is készítettünk, valamint az MNB legfrissebb Lakáspiaci Jelentése alapján azt is megnéztük, a jövedelmekhez képest hol, milyen mértékben romlott Európa-szerte egy év alatt a lakáshoz jutás lehetősége.

Nemcsak a napi élelmiszerek árcéduláján, de a lakáspiacon is nagyon megugrottak az utóbbi években az árak, különösen ami a 2021 és 2022 közepe közötti időszakot illeti. Az uniós országok többségében a jövedelmek emelkedése felett drágultak a lakások és ez alól a lakbérek sem jelentettek kivételt.

Mi történt egy év alatt?

Úgy tűnik, 2021 végére a legtöbb európai országban sikerült a covid okozta sokkból kilábalni, ami a lakáspiaci keresletben és az árakban is megmutatkozott. Az előző év azonos időszakához képest Észtország lakásár-emelkedése volt a legmagasabb (27%), majd Magyarország, utána pedig Csehország következett 24, illetve 23 százalékos növekedéssel. A környező országok közül Szlovákiában és Szlovéniában volt nagyobb arányú éves áremelkedés (17, illetve 16%), Ausztriában 12, Romániában pedig 8 százalékkal voltak magasabbak a nominális árak, mint egy évvel korábban.

A térképen jól látszik, hogy Kelet-Európa országaiban még mindig nagyobb ütemű a lakásárak emelkedése, mint a legtöbb nyugat-európai országban, vagyis árak tekintetében továbbra is folytatódik a felzárkózás. Az első 10 helyből 8-at kelet-európai ország birtokol, a két kivételt Izland és Hollandia jelenti. Előbbiben 21, utóbbiban 18 százalékos volt az éves áremelkedés. A lista másik végén főleg skandináv országok szerepelnek, a 6 legkisebb áremelkedésű ország között Finnország mellett Svédország, Dánia és Norvégia is megtalálható, ahol azóta tovább fokozódott a lassulás, helyenként már a lakásárak csökkenését mérik.

Amíg Magyarország és Csehország hosszú évek óta a a dobogón szerepel az európai országok éves lakásáremelkedésében, addig Olaszország több mint tíz éve az utolsó helyezettek között van. A sokéves stagnálás után az elmúlt évben is mindössze 5 százalékkal emelkedtek a mediterrán ország lakásárai. Hasonló helyzetben van a térképen nem szereplő Ciprus is, ahol szintén az éveken át tartó stagnálás után most is mindössze 2 százalékkal mentek feljebb az árak. Emellett Görögországot is meg kell említeni, ahol a 2008-as válság óta nem volt érdemi éremelkedés, így mára a kelet-európai országok - köztük például Magyarország - lakáspiaca jelentősen drágább mint Görögországé, sőt az olasz vagy spanyolországi áraktól sem feltétlenül marad el.

Érdekesség emellett, hogy két, egymással szomszédos ország, Finnország és Észtország a lista két végén helyezkedik el, ami arra utal, hogy a valamivel olcsóbb észtországi lakások rohamtempóban kezdtek el felzárkózni az északi szomszédjának árszintjéhez.

Szinte mindenhol romlott a lakáshoz jutás lehetősége

Az MNB legfrissebb Lakáspiaci Jelentése is megerősíti, hogy a járvány alatt tapasztalt mérsékeltebb ütem után Európa-szerte gyorsult a nominális lakásár-dinamika. 2021 és 2022 első negyedéve között az EU tagállamok túlnyomó részében érdemben gyorsult a nominális lakásárak emelkedése a megelőző, a világjárvány által leginkább sújtott évben tapasztalt ütemhez képest. Mindez azonban egybeesett az infláció emelkedésével is, így reál értelemben csak az EU-s országok hozzávetőlegesen felében tapasztalhattuk a lakásáremelkedés ütemének növekedését. Amíg hazánkban a vizsgált időszakban nominálisan 13,6 százalékról 21,1 százalékra, reál értelemben pedig 10,2 százalékról 11,9 százalékra nőtt a lakásár-dinamika éves összehasonlításban, addig a többi visegrádi ország átlagában nominálisan 7,5 százalékról 17,5 százalékra, reál értelemben pedig 5,4 százalékról 6,7 százalékra gyorsult.

A hazai lakáspiacon tehát ismét magasabb felértékelődési ütem volt megfigyelhető a környező országokhoz képest.

2022-ben is a lakásvásárlás elérhetőségének romlása jellemzi az európai fővárosokat.

Budapest az ötödik legkevésbé megfizethető főváros volt Európában 2022 harmadik negyedévében a lakásárak jövedelmekhez viszonyított arányát tekintve,

ez megfelelt az egy évvel ezelőtti helyezésének. Ugyanakkor Budapesten egy éve 16,3 évnyi, idén októberben pedig már 18,0 évnyi országos átlagjövedelem volt szükséges egy 75 négyzetméteres lakóingatlan megvásárlásához.

Lakásár/jövedelem-mutató az európai fővárosokban (2022 III. negyedév), Megjegyzés: a jövedelmek ingatlanárakhoz viszonyított aránya a városközponton kívüli átlagos ingatlanárak és az országos éves nettó átlagkereset hányadosa. 75 négyzetméteres lakással számolva. 2021 és 2022 harmadik negyedéve közötti változás. Forrás: MNB

Európai összehasonlításban máshol is Budapesthez hasonló mértékben romlott a lakásvásárlás elérhetősége, az európai fővárosok medián lakásár/jövedelem-mutatója 11,0 évről 12,8 évre emelkedett. A többi visegrádi ország fővárosában is romlott az elérhetőség, így

egy országos átlagos jövedelemmel rendelkező személy Prágában 25,3, Pozsonyban 23,8, Varsóban pedig 19,9 évnyi jövedelméből képes megvásárolni egy átlagos árszintű, 75 négyzetméteres lakást.

A bérlők sincsnek jobb helyzetben

Budapesten az elmúlt évben romlott a lakhatás elérhetősége a bérleti piacon is. A magyar fővárosban egy tipikus háromszobás, illetve egyszobás lakás bérleti díja az átlagos magyarországi nettó fizetés rendre 83,3 és 47,1 százalékát teszi ki. Egy évvel ezelőtt ezen mutatók értéke 74,4, illetve 42,0 százalék volt, tehát

a jövedelmek emelkedése nem tudott lépést tartani a bérleti díjak növekedésével.

A többi visegrádi ország fővárosában ezzel szemben lényegében változatlan maradt az elérhetőség, de ezek továbbra is a legkevésbé megfizethető városok közé tartoznak Európában: Prágában 54,9, Pozsonyban 54,5, Varsóban pedig 63,4 százalék a vizsgált bérleti díj/jövedelem-mutató értéke egyszobás lakás esetén. Hasonló képet kapunk a lakhatás elérhetőségéről, ha megvizsgáljuk, hogy egy egyszobás lakás tipikus bérleti díjának átlagos keresetből való kifizetése után vásárlóerő-paritáson mennyi elkölthető jövedelme marad az adott bérlőnek. Ez az érték Budapesten 711, Prágában 704, Varsóban 571, Pozsonyban pedig 493 euro vásárlóerő-paritáson számolva. Ezzel szemben az osztrák fővárosban közel 1800 eurót tesz ki a lakbér levonása után megmaradó jövedelem vásárlóereje.

Azt látjuk tehát, hogy akár bérlésről, akár vásárlásról van szó, a kelet-európai országokban szinte mindenhol romlott az átlagfizetésből élők lakáshoz jutási lehetősége, miközben egyes északi városokban, például Helsinkiben vagy Koppenhágában, de akár az extrém drága Párizsban is javulni kezdett a mutató. A következő időszakban feltehetően ismét nagy átalakulások lesznek a kontinensen amiatt, hogy a gazdasági lassulás nyomán a lakásárak növekedési üteme is lelassul, így a legfontosabb kérdés az, hogy a jövedelmek tudnak-e nagyobb ütemben emelkedni mint a lakásárak, ez javíthatná ugyanis ismét a szélesebb társadalmi rétegek lakáshoz jutási esélyeit. A keresletben mindenesetre már Magyarországon is látszik a visszaesés:

Címlapkép forrása: Getty Images