Tovább zuhan a lakáspiac - Nyolcéves mélyponton a kereslet

A Duna House Cégcsoport közreadta havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB), amely szerint 2022 novemberében, országosan 8000 lakóingatlan cserélt tulajdonost. Ez az érték az idei leggyengébb hónapot jelenti, ami az előző hónaphoz képest 4, tavaly novemberhez képest viszont már 27 százalékos visszaesés.

A Duna House becslése alapján novemberben stabilizálódott a visszaesés az ingatlanpiacon. Az ingatlanközvetítő hálózat által országosan becsült 8000 adásvétel így is a leggyengébb idei hónapot jelöli, amely októberhez képest 4 százalékos, az előző év novemberéhez hasonlítva 27 százalékos csökkenést mutat.

Éves szinten a DH becslése alapján több mint 118 ezer adásvétel zajlott eddig a hazai piacon, amely összességében 21 százalékos volumencsökkenést jelent. A hagyományosan leggyengébb decemberi hónap előrejelzésével kalkulálva így kijelenthető, hogy körülbelül 125-127 ezer ingatlanpiaci tranzakcióval az elmúlt 8 év leggyengébb évét fogja zárni a magyarországi ingatlanpiac, annak ellenére, hogy az első félévben még szinte a tavalyi szinten álltunk.

A piac más szakértői is hasonló folyamatokról számoltak be. Szabó Attila, okleveles szerkezet-építőmérnök - aki az energetikai tanúsítványok száma alapján, saját módszertannal szintén havi tranzakciószámbecslést végez - 7269 darab eladást becsült, ami a Duna House számainál is alacsonyabb érték, de az általa októberre becsült 7893 darab adásvételtől is jelentősen elmarad. Emellett a legnagyobb magyar ingatlankereső-portál is borúsan látja az eladók helyzetét, az ő elemzésük az alábbi linken olvasható:

