Felejtsd el, hogy gyerek nélkül most lakást veszel Budapesten - Kiárazódtak a fiatalok és az idősek a lakáspiacról

A lakásvásárlás előtt álló háztartások már jó ideje érezhették azt, hogy egyre távolabb kerülnek az álom otthontól, köszönhetően a korábbi évek gyors ingatlanpiaci áremelkedésének. 2022-ig azonban "csak" a lakásárak növekedtek, a kedvező hitelkörnyezet és a bérek növekedése még tarthatta a lelket az aktívan keresőkben. A 2022-es év viszont olyan változásokat hozott, ami halmozottan megnehezítette a hitelből lakást vásárolni akarók helyzetét. A családtámogatások a társadalom egy bizonyos csoportját még egy ideig ki tudják szolgálni pénzügyileg - bár számukra is romlott a vásárlási lehetőség - de még kritikusabb azoknak a helyzete, akik gyermek nélkül, esetleg nem kiskorú gyermekkel (tehát támogatás nélkül) néznek szembe a lakóingatlan-piaccal. Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentésében szerepel egy mutató, amely a lakásvásárlás elérhetőségére vonatkozik. Ez az index drasztikusan leromlott, országosan is, de főleg Budapesten, a gyermektelen háztartások esetében pedig olyan mélyen van, amire az adatok rendelkezésre állása óta soha nem volt példa. Így történt tehát, hogy kiárazódtak a gyerek nélküliek, vagy már az idősebb gyerekesek a használt- és az újlakás-piacról is.

Bár erősen indult a 2022-es év a háztartások reáljövedelmét illetően, már a második negyedévtől éreztették hatásukat a globális események, és a kezdeti 12%-ról, 4%-ra esett vissza a reáljövedelmek növekedési üteme. Az MNB várakozásai szerint, az idei év utolsó negyedévétől már nemcsak a növekedés lesz egyre kisebb, hanem a csökkenés is elkezdődik.

Az év végén várható sötét felhők mögött olyan tényezők állnak mint az egyszeri kormányzati juttatások kifutása, vagy a korábbi várakozásnál magasabb infláció. A kedvezőtlenné váló jövedelmi folyamatok mellett, a jövő évben a megtakarítások is átmenetileg leépülhetnek. Mindez a vásárlásainkra is kihat, a kereslet csökkenése nemcsak a ruházati, elektronikai, háztartási cikkeknél stb. mutatkozik meg, hanem a lakáspiacon is.

A jövedelmi változások a lakáspiacon is éreztetik hatásukat, a lakásvásárlási döntés ellen nemcsak a reáljövedelmek várható csökkenése, valamint a magas banki kamatok szólnak jelenleg, hanem az a rendkívül magas fokú bizonytalanság is, ami lényegében napokra/hetekre zsugorította az előrelátási lehetőségeket. (Befektetési oldalról már árnyaltabb a kép, ha valaki nem kényszerül hitelből vásárolni, hanem értéktartásra, kiadásra vesz lakást, akkor a vásárlási döntést már inkább az alternatívaként elérhető, más termékeken realizálható hozamok vs. ingatlanhozamok közötti különbségek határozzák meg, mintsem a hitelkamatok.)

Már látszik, hogy kevésbé vagyunk lelkesek a lakáskeresésben

Az MNB jelentésében a lakáspiaci keresletet az ingatlan.com hirdetési portál adataival ragadták meg, mely szerint 2022 harmadik negyedévében az előző év azonos időszaki mértékétől

Budapesten 35 százalékkal, vidéken 36 százalékkal maradt el a kereslet.

A lakáspiaci érdeklődések negyedéves száma ezzel vidéken az elmúlt évek felfutását megelőző, 2016-os szintjére esett vissza. Az év első negyedévében még kifejezetten magas érdeklődést lehetett tapasztalni, a második, illetve a harmadik negyedévben pedig még inkább csökkent az eladó lakáshirdetések iránti érdeklődők száma. Bár ez esetben az MNB nem közölt előrejelzéseket, a piaci hangulatot figyelembe véve, nem számíthatunk magasabb negyedéves számokra az év végén sem.

A már létrejött adásvételek alacsony száma is alátámasztja a kereslet visszaesését, 2022 harmadik negyedévében a tranzakciók száma éves alapon 22,6 százalékkal csökkent az MNB becslése szerint a hazai lakáspiacon, amin belül szeptember hónapban 34,2 százalékos volt a mérséklődés.

A Duna House legfrissebb, novemberre vonatkozó becslése alapján pedig nyolcéves mélypontra zuhant be a lakáspiaci tranzakciók száma Magyarországon:

Mégis lakást vennél? Még rosszabb helyzetben vagy, ha gyereked sincs

Összességében tehát megnehezedett a hitelből lakást vásárlók helyzete, de még rosszabb helyzetben vannak a gyerek nélküli vásárlók. Legyen szó használt, vagy új lakás vásárlásáról, az úgynevezett "pénzügyi korlát" alá csökkent a gyermektelenek, pontosabban a családtámogatásokra nem jogosultak számára a lakóingatlanok elérhetősége.

A lakásvásárlás elérhetőségére vonatkozó index azt mutatja meg, hogy két átlagkeresettel rendelkező háztartás, egy átlagos lakás hitelből történő megvásárlásához szükséges jövedelem hányszorosával rendelkezik. Amennyiben a mutató 1 feletti értéket vesz fel, a család anyagi kifeszítettség nélkül tud hitelből lakást vásárolni, ha azonban 1 alatti, akkor a vásárlás túlzott kockázatot, anyagi megterhelést jelent.

Az új lakások használtakhoz képesti nagyobb mértékű drágulása miatt az újaknál még jobban romlott idén az elérhetőség.

ÍGY AZ OTTHONTEREMTÉSI- ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT IGÉNYBE VENNI NEM TUDÓ HÁZTARTÁSOK SZÁMÁRA A VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG A BUDAPESTI ÚJLAKÁS-PIACON 2012 ÓTA NEM LÁTOTT ALACSONY SZINTRE ROMLOTT.

Aki kiszorul az újlakás-piacról, annak a használt lakóingatlanok nyújthatnak alternatívát, talán éppen ezért még félelmetesebb annak a mutatónak az állása, amely a gyermektelen háztartások használt lakáshoz jutására vonatkozik. Az MNB 2011 óta gyűjtött adatai alapján ugyanis

még sosem volt a "pénzügyi korlát" alatt a gyermektelenek használtlakás-vásárlási lehetősége ezelőtt. 2022 júniusában azonban ez is bekövetkezett.

Bár a háromgyermekeseknél is folyamatosan romlik az elérhető otthonokra vonatkozó mutató, még nem billent át a különös kockázattal járó 1-es szint alá.

Mutató számításának alapja: Gyermek nélkül 45, három gyermek esetén 75 négyzetméteres lakással számolva. A hiteltermék paraméterei a kamatlábon kívül végig változatlanok. Hitelfedezeti mutató=70%, jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató= 30%, futamidő = 15 év. A mutató számításában figyelembe vett nettó bérek szezonálisan igazított adatok

Vidéken továbbra is sokkal megfizethetőbbek a lakóingatlanok, mint a fővárosban. Az áremelkedés és a kamatok folyamatos emelkedése a vidéki ingatlanok elérhetőségét is érinti, ugyanakkor az elérhetőség az otthonteremtési- és családtámogatásokra jogosultak számára továbbra is kedvezőnek tekinthető mind történelmi összehasonlításban, mind pedig a fővárosi otthonokhoz képest.

Ezt jól szemlélteti, hogy egy fővárosi, 2 gyermekes családnak 2022. augusztusban közel kétszer annyi jövedelemmel kellett rendelkeznie – az elérhető támogatások igénybevétele mellett – egy új lakás hitelből történő megvásárlásához, mint a vidéki családoknak.

A lakásvásárlás elérhetőségének jelentős romlása a hitel- és lakáspiaci kereslet mérséklődését eredményezi, ami a következő hónapokban még inkább erősödhet, tekintve, hogy a kamatemelések csak több hónap késéssel gyűrűznek be a lakáshitel-kamatlábakba.

