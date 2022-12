Most kell balatoni nyaralót venni? - A csökkenő kereslet kedvező feltételeket teremthet

Portfolio 2022. december 07. 10:30

Hullámzó évet zárhat a balatoni ingatlanpiac, többször is jelentős változás volt érzékelhető a magyar tenger partján található ingatlanok iránti keresletben. Nem csak a hazai, de külföldi vásárlók igényei is változtak, és a hiteles ügyletek is háttérbe szorultak. Most a Duna House közleménye alapján összefoglaltuk a 2022-es balatoni ingatlanpiaci trendeket és fordulatokat.