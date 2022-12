A BDPST Group megvette a Gellért Szállót!

A BDPST Group részvételével folytatódhat a Gellért Szálló megújítása, miután a vállalat képviselői megállapodást kötöttek a hotelt birtokló Indotek Csoporttal, annak megvételéről. A társaság tervei szerint az ingatlant a védett épület műemléki értékeinek megóvásával, helyreállításával egy korszerű ötcsillagos hotellé alakítják.

Teljesen megújult belsővel és új szolgáltatásokkal fog visszatérni a magyar szálláshelypiacra a Gellért Szálló. A több mint 100 éve megnyitott, de immár egy éve zárva tartó hotelt egy ötcsillagos szállodává alakítja a BDPST Zrt. A december 9-én aláírt tulajdonrész-vásárlási megállapodás értelmében a tranzakciós folyamat zárását követően a szálloda a BDPST Group érdekeltségébe fog kerülni.

A Gellért Hotelben a tervek szerint 139-150 vendégszobát és lakosztályt alakítanak ki. Az építészeti átalakítás az épületben található Gellért fürdő területét nem érinti. Az épületgépészeti és elektromos rendszereket a fürdő és a szálloda között már korábban szétválasztották azzal a céllal, hogy megteremtsék a két funkció egymástól független működtetésének lehetőségét.

A műemléki védettséget élvező épület teljes utolsó nagyobb felújítását 50 évvel ezelőtt végezték. A Gellért Szálló komplex fejújításának fejlesztője a BDPST Ingatlanfejlesztő Kft. lesz. A BDPST Groupnak jelenleg több jelentős fővárosi hotelfejlesztése van folyamatban, az Október 6. utcában hamarosan megnyitja új szállodáját Verno House néven, a Vörösmarty tér szomszédságában pedig a Mahart-, valamint a Futura-ház átalakítása van folyamatban, ahol 2023-ban Hotel Dorothea néven nyílik szálloda.

A szállodát korábban üzemeltető Danubius Hotels 2019-ben kötött megállapodást a magyar ingatlan-befektető Indotek Csoporttal a Gellért szálloda eladásáról, ami tavaly december 1-jén zárta be kapuit. A felújítást megelőzően azonban még volt lehetőségünk végigjárni az épületet, amit az alábbi galériában be is mutattunk:

Címlapkép forrása: Getty Images