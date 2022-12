Alig van olyan irodai munkahely, ahol nem engedik az otthoni munkavégzést

A Covid után „slágertermékké" vált a home office, az energiaár-emelkedés, a geopolitikai, illetve gazdasági környezet instabilitása pedig újabb változásokat hozott mind az irodahasználat, mind az irodaátalakítási trendek tekintetében. A Robertson Hungary mintegy 2000 bérlőt kérdezett meg arról, hogy hogyan használják most az irodaterületeiket: az biztossá vált, hogy nagyon kevés azon cégek aránya, ahol nem engedélyezik az otthoni munkavégzést.

Az irodai munkavégzés kétség kívül átalakult, néhány éve a cégek még nem voltak felkészülve egy nagyobb krízishelyzetre, de a pandémia kirobbanásával kénytelenek voltak alkalmazkodni hozzá. Ahol az adott vállalat tevékenysége kompatibilis az otthoni munkavégzéssel, ott szinte kivétel nélkül bevezették a heti néhány nap home office-t. Ez a rugalmasság olyannyira bevált a munkavállalók többségénél, hogy ma már az álláskeresőknek az egyik legfontosabb mérlegelési szempont az, hogy van-e lehetőség otthoni munkavégzésre, sőt többen akár munkahelyet is váltanának, ha a cég nem biztosítaná ezt a dolgozói számára - a Cisco Systems - Hybrid Work Index Summary (2021) felmérése alapján.

Tavaly a Robertson home office-szal kapcsolatos felméréséből az derült ki, hogy a megkérdezettek döntő többsége egy szociális távolságtartást figyelembe vevő, átalakított irodába térne vissza, ahol a biztonság mellett a fókusz, a tanulás, a szocializáció és a feltöltődés is érvényesül, ugyanakkor heti 2 nap otthoni munkavégzés biztosított.

Idén is elvégeztek egy hasonló felmérést, összesen 2000 ügyfél megkérdezésével. A válaszadók 28%-a a Váci úti irodafolyosón (13. kerület) dolgozik, 24%-uk a Dél-Buda alpiacon (11. és 22. kerület) 24%-kal, továbbá 17%-uk Észak-Budán (2-3. és 12. kerület). Pest-Központ (6-9. kerületek) és Buda-Központ (1. kerület) alpiacokról egyaránt a válaszok 10%-a érkezett, míg a Belvárosból (5. kerület) a kitöltők 7%-a, Pest Nem-Központ alpiacról (4.,10. és 14-21. kerületek) pedig 4%-a képviseltette magát. Az Agglomerációból (Budaörs, Vecsés, Biatorbágy, Törökbálint) nem érkeztek válaszok.

A legideálisabb lokáció a válaszok alapján továbbra is a Váci út és Dél-Buda, az előbbit a kitöltők 41%-a jelölte meg, míg az utóbbit 28%. Észak-Budát 24% választotta, és 17% döntött Pest-Központ mellett, így az első négy hely – az arányokat leszámítva – változatlan maradt. A Belvárosra és Buda-Központ alpiacra egyaránt a visszajelzések 14%-a érkezett, Pest Nem-Központ részpiacon pedig 7% képzelte el számára a legideálisabb irodát. Az Agglomerációt ebben az esetben sem tartották ideálisnak a válaszadók. A kérdőívet kitöltők minden esetben tömegközlekedési szempontokkal, főként a metró közelségével indokolták válaszaikat.

A beérkezett visszajelzések alapján a munkavállalók többségénél már bevezettek heti néhány nap otthoni munkavégzést.

A megkérdezettek legnagyobb része, 45%-a jelenleg heti 3 napon dolgozik otthonról. A válaszadók 21%-ának a heti 4-5 nap home office is engedélyezett

Közülük többen az idei év során tértek vissza az irodába, azonban munkájukat igény szerint otthonról is végezhetik. Őket követték a heti 1 (17%) és heti 2 napot (14%) otthon töltők. Azon munkavállalók száma, ahol egyáltalán nincs lehetőség otthoni munkavégzésre, elenyésző volt, ilyen válaszok leginkább a kormányzati szektorból érkeztek.

Több vagy kevesebb iroda?

A járványhelyzet a hibrid munkavégzésen kívül, a bérelt vagy saját használatú iroda közösségi tereinek újragondolását is elindította, valamint a shared desk rendszert is kialakul. A kérdőívet kitöltők harmadától érkezett olyan visszajelzés, hogy az aktuális iroda mérete csökkentésre került a közelmúltban, illetve több cég esetében már zajlanak kihasználtsági felmérések az igények feltérképezése, meghatározása végett.

A válaszadók nagy része jelenleg 500 és 1000 négyzetméter közötti irodát bérel, amely átlagos méretűnek tekinthető. Ezt követi a kisebb, 150 és 300 négyzetméter, valamint a 300 és 500 négyzetméter közötti egységeket bérbe vevők csoportja. A megkérdezettek közel harmada nyilatkozott úgy, hogy 1000 négyzetméternél nagyobb irodában dolgozik. A meglévő bérleti szerződések miatt jelenleg nincs lehetőség arra, hogy a cégek a területcsökkentés eszközével éljenek, ugyanakkor az igény több esetben meglenne erre.

Felmérés alapján az 500 és 1000 négyzetméter közötti irodát preferálók megoszlásában nem történt eltérés, addig a többi kategória részaránya kivétel nélkül változott. Míg a kisebb irodát igénylők hányada növekedett, addig az 1000 és 2000 négyzetméter fölötti kategóriák százalékos értékei csökkentek. A legnagyobb visszaesés az 1000 és 2000 négyzetméter közötti sávban látható – a visszajelzések alapján mindössze 7%-nak van szüksége ekkora méretű irodára. A válaszokból az is kitűnt, hogy a bérelt iroda méretének növelését egyik esetben sem tervezik a közeljövőben, sőt a közepesnek mondható, 500 és 1000 négyzetméter közötti kategória is csupán amiatt ért el a preferált esetben is az aktuálissal megegyező, 28%-os arányt, mert a nagyobb cégek köréből hozzávetőleg ugyanannyian csökkentenék 500 és 1000 négyzetméter közé a jelenlegi, ennél nagyobb bérleményük méretét, mint amennyien a fenti méretnél kisebbet választanának vállalkozásuk részére.

A kapott adatok így szintén párhuzamban vannak a Budapest Research Forum (BRF) méréseivel, hiszen a regisztrált tranzakciók alapján az újonnan bérbevett irodák mérete továbbra is 10-20%-kal kisebb, mint a koronavírus-járvány előtt volt, jelen felmérés eredményei pedig szintén 10-12%-os csökkentési szándékról számolnak be.

Több vállalkozás – költségcsökkentés céljával – igyekszik élni saját, ki nem használt bérleményi területének albérletbe adásával, ugyanakkor nem volt olyan visszajelzés, amelyben a teljes irodaterület visszaadását fontolgatták volna. A cégek nemcsak igyekeznek, hanem tudnak is alkalmazkodni a változásokhoz, és inkább a költségoptimalizálásban, mintsem a teljes bérterület visszaadásában gondolkoznak. Az iroda megléte tehát továbbra is fontos, és az is marad a jövőben.

A pandémia ugyan átalakította az irodaigényeket és a munkavégzést, az energiaár-robbanás miatt pedig újfent bizonytalanná váltak a piaci szereplők, teljes megtorpanásról ugyanakkor mégsem lehet beszélni. A gazdasági helyzet és az energiaárak javulásával az irodapiaci aktivitás is visszarendeződhet, ez azonban még számos tényező függvénye. A cégek a téli időszakra – a Covid alatt bevált gyakorlatnak megfelelően – ismét több esetben rendelnek el heti több napos, vagy akár teljes home office-t, a költségcsökkentést szem előtt tartva. Ismét jellemző a kivárás, és több vállalkozás igyekszik későbbre halasztani irodabérleti döntéseit. A bérlők igyekeznek alkalmazkodni a jelenlegi helyzethez és a lehető legrugalmasabban reagálni minden kihívásra. A piac tehát valamelyest lelassult, de ez a jelenség sokkal inkább lehet átmeneti, mint a pandémia legsúlyosabb éveiben.

