Lázár János kiterítette lapjait: elárulta, mit tervez a közlekedéssel

Nem lesz meg 2023. január 1-re az országos egységes menetrend és tarifarendszer – derült ki Lázár János építési és közlekedési miniszter szavaiból, amiről a Telex számolt be. Lázár az agglomerációs közlekedést, a vasúti és más kötöttpályás közlekedést fejlesztené, de modernizálná az autóbusz parkot is.

Lázár János az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt tartott beszédet. Lázár elődjének, Palkovics Lászlónak a korábbi közlekedési államtitkára, Vitézy Dávid októberben még azt ígérte, január 1-jén létrejön az országos közlekedésszervező. Bár az informatikai fejlesztések jelenleg is zajlanak, január 1-re nem fog elkészülni az egységes menetrend és tarifarendszer.

Szerinte az egységes tarifarendszert és menetrendet is lépésenként lehet majd bevezetni jövőre, ennek első eleme egy országos bérlet lehet, ami minden tömegközlekedési eszközön használható, a második lépés pedig egy megyei bérlet lehet, ami egy adott megye határain belül jogosít fel ugyanerre.

Az ülés után Lázár azt mondta, szerette volna, ha Vitézy a szakmai főtanácsadója lenne, de Vitézy nem fogadta el ezt az ajánlatot.

A meghallgatáson Lázár elmondta, a minisztériumában a 2022-es kormányalakítás óta dolgozó Nagy Bálint államtitkár kapja meg a közlekedési szakterületet, és ugyan neki valóban nincs országos közlekedésszervezéssel kapcsolatos tapasztalata, a Nagy alatt dolgozó két helyettes államtitkár a szakmán belülről érkezik majd. Az egyik helyettes államtitkár a közlekedéspolitika stratégiai kérdéseivel foglalkozik majd, a másik pedig a hatósági ügyekkel.

Lázár tervei szerint a MÁV és a Volán lesz a közlekedéspolitika magja, a cégek menedzsmentjében személyi változásokat nem tervez, de az igazgatóságokban és a felügyelőbizottságokban igen, gazdasági szereplők jönnek a politikusok helyett.

Közlekedéspolitikai céljairól a miniszter azt mondta, mivel a magyar társadalom legalább 70 százaléka ingázásra kényszerül, a kormány feladata az, hogy ezt megkönnyítse, megpróbálják könnyebbé tenni a járási központok és Budapest megközelítését.

„Azzal bízott meg a miniszterelnök, hogy négy év alatt jussunk el oda, hogy egy magyar embernek 25 perc legyen az út a munkahelyére és onnan haza” – mondta Lázár. Azaz ne legyen 50-60 percnél több az ingázásra fordított idő. Ennek számításakor a járási központok elérését veszik majd alapul.

Helyben, városokon belül Lázár is fontosnak tartja a kerékpáros közlekedés fejlesztését, erre van is kormányzati felelős: Révész Máriusz. A miniszter szerint egyébként a kerékpárhasználat nem is turisztikai kérdés, hanem alapvető közlekedési eszköz.

A miniszter azt mondta, ő a kötöttpálya híve, ennek rendelné alá a buszközlekedést is: korszerűsíteni kell a pályákat, jobb mozdonyokat és kényelmesebb kocsikat kell venni, és akkor használni is fogják a vasutat az emberek. Az agglomerációs kötöttpályás közlekedés fontos része a HÉV-vonalak fejlesztése is, ezzel kapcsolatban Lázár nemrég Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett.

Lázár autóbusz-korszerűsítést is tervez, elsősorban elektromos buszok vásárlásával, de ki fogják próbálni a hidrogénmeghajtást is. Kérdésre válaszolva azt mondta, a magyar járműgyártás reneszánszát is fontosnak tartja, hiszen ha már elköltünk több ezer milliárdot közlekdésfejlesztésre, azt próbáljuk meg úgy, hogy a fejlesztési pénzek magyar vállalkozásokhoz kerüljenek.

A mi tömegközelekedésünk nem hibátlan. Olyan, amilyen, de a miénk. Ehhez kell kedvet csinálnunk

– mondta a miniszter a lap beszámolója szerint.

Címlapkép: Getty Images