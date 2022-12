Íme Magyarország legújabb ötcsillagos hotele

A szálloda minősítés, mint törvényi kötelezettség került minden szálloda és szálloda vezető napirendjére idén. A minősítések során a Hotelstars Union keret és pontszám rendszerének kellett megfelelniük a szálláshelyeknek. Idén a Hotel Clark Budapest elérte az ötcsillagos kritérium pontokat, ezáltal növelve a főváros rangos hoteleinek számát a Budai oldalon is.

A Hotel Clark bejárata este, forrás: Hotel Clark

Szeptemberben a Hotel Clark Budapest négy dunai panorámás szoba összenyitásával alakított ki két új, exkluzív luxus lakosztályt a szálloda 6. emeletén, ugyanakkor létrehozva új szoba kategóriákat a szálloda további emeletein is. Ezek a prémium lakosztályok is szükségesek voltak az ötcsillagos minősítés megszerzéséhez, hiszen a Hotelstars kritériumai között ezek is szerepelnek.

A város egykori legdrágább foghíjtelkén felépült szálloda hosszú és nehézkes egyeztetése folyamat végén nyerte el mai jól ismert formáját. A terület történelmi jelentőségére, és a környező közkedvelt épületekre és építményekre (Lánchíd, Alagút) való tekintettel kellet megalkotni az épületet. A téma már érzékenysége már abból is látszik, hogy az eredeti pályázati felhívásra benyújtott 59 terv közül egy sem győzte meg a szakmai zsűrit.

Az elnyúló tervezési folyamatok után azonban az elkészült szálloda nagy sikernek örvendett megnyitásakor. Ez elsősorban meglepően alacsony áraiknak volt köszönhető, a szállásfoglaló oldalakon már 30 ezer forintért le lehetett foglalni egy éjszakát.

Címlapkép: Hotel Clark