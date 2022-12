A régió legnagyobb márkaboltját nyitja meg a Nike Budapesten, a Westendben. Az Európában egyedülálló módon egy szinten, közel 2000 négyzetméteren kialakított üzlethelyiség a klasszikus kollekciók mellett prémium termékekkel, számos újdonsággal, máshol nem elérhető, limitált szériás választékkal és különleges belsőépítészeti megoldásokkal várja a vásárlókat a bevásárlóközpont földszintjén.

A Westend bevásárlóközpont földszintjén ma megnyitott Nike Budapest a 2000 négyzetméteres alapterületével Európa legnagyobb egyszintes Nike üzlete, amivel a márka azt szeretné elérni, hogy a leginnovatívabb digitális élmények és szolgáltatások révén összekösse a sportot a várossal és a mozogni vágyókkal.

Az új üzlet a Nike globális „Rise” üzletkoncepcióját mutatja be, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vásárlás élménye személyessé váljon. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a Nike Budapestben elérhető lesz a Nike by You Grab & Go szolgáltatás, amivel az egyes termékek személyre szabhatók lesznek, hogy egyedivé tegyék a viseletet.

A budapesti új üzletben a fenntarthatóság jegyében visszagyűjtik a használt Nike termékeket és azokat újrahasznosítja. A viselésre már nem alkalmas lábbelikből olyan darálék lesz, amiből az új üzletben például már a pénztárpult, a falburkolat, a járda és a bútorzat is készült. A jobb állapotú használt cipők pedig rászorulókhoz kerülnek.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 14. A Westend rejtett titkai – Újabb futurisztikus megoldások a bevásárlóközpontban

A Westend új stratégiáját követve a bérlői portfólió 30 százaléka újult meg az elmúlt időszakban, új márkák jelentek meg és a meglévők üzletének áthelyezését, illetve boltkoncepciójának újragondolása is megtörtént. A bevásárlóközpont kínálata egyebek mellett olyan üzletekkel bővült mint a C&A, a Teilor, a Roland Accessories, a Wittchen, a United Colors of Benetton, a Hervis, a Foot Locker, a Mesopotamia és most a Nike.

Címlapkép forrása: Yoav Peled // Peled Studios